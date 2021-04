"Je mu kladeno za vinu, že 3. dubna 2021 v obci na Novojičínsku po slovní rozepři opakovaně fyzicky zaútočil na svou matku. Žena při útoku utrpěla těžká zranění a na místě zemřela. Policejním orgánem byl podán podnět na návrh vzetí obviněného do vazby," uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Obviněnému muži hrozí trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let i výjimečný trest.

Jak již Deník dříve uvedl, o osmatřicetiletém muži, jenž brutálním způsobem zavraždil svou třiasedmdesátiletou matku v sobotu 3. dubna v rodinném domě v Kuníně, se vyjádřilo jako o hodném člověku více lidí.

To, co se tam stalo, je hrozné. Nechce se mi věřit, že by něčeho takového byl schopen. On byl hodný člověk, řekla žena, která rodinu poměrně dobře zná - VÍCE ZDE.