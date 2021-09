"Na základě této informace bylo přijato zvýšené bezpečnostní opatření. Díky operativní práci policistů se podařila zjistit totožnost anonymního volajícího. Do pátrací akce bylo zapojeno několik desítek policistů včetně speciální pořádkové jednotky, zásahové jednotky a strážníků Městské policie Ostrava," komentovala následné dění policejní mluvčí Eva Michaliková.

Policisté na Ostravsku zadrželi muže ve věku 47 let, který v úterý odpoledne anonymně vyhrožoval, že má u sebe zbraň, kterou hodlá použít proti lidem v ostravské části Poruba. Naměřili mu tři promile alkoholu v dechu.

