Někteří po prvních kontaktech pojmou podezření a kontakty ukončí, jiní však pokračují. A než se nadějí, neznámí byznysmeni jim na dálku a s jejich přispěním vyluxují účet.

Vše začíná ve chvíli, kdy lidé obchodníkům poskytnou své osobní údaje a povolí jim vzdálený přístup k počítači. Moravskoslezští policisté v minulých týdnech a měsících zaznamenali hned několik případů.

Jak to taky chodí v praxi, případ Nový Jičín

Jednou z obětí je žena (64 let) z Nového Jičína, kterou zaujala na webu reklama společnosti obchodující s virtuální měnou. „Paní vyplnila dotazník, na základě kterého byla u společnosti zaregistrována. Uvedla e-mail a číslo mobilu, na který jí zavolal neznámý muž hovořící česky s cizím přízvukem,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

Dotyčný pak ženě oznámil, že pro finální nastavení účtu potřebuje do jejího počítače na dálku nainstalovat program, který mu umožní připojení. Souhlasila.

„Vše klaplo a paní uhradila registraci – vstupní investici 250 USD. Po pár dnech jí zavolal totožný muž a chtěl, aby se přihlásila do internetového bankovnictví. Žena odeslala dle instrukcí – údajně z důvodu ověření účtu – 100 000 korun. Poté již bylo vše v rukou neznámého, který byl na její počítač vzdáleně připojen,“ dodala Štětínská. Z účtu postupně mizely peníze. Celková ztráta se bez deseti tisíc korun vyšplhala na milion korun.

Obětí jdou desítky, škody v milionech

Obětí kryptopodvodníků jsou po celé České republice desítky, škody se počítají v milionech. Policie proto nabádá k velké obezřetnosti při komunikaci s lidmi, kteří na internetu slibují zbohatnutí prostřednictvím virtuálních měn.

K TÉMATU



Policie radí, jak se nestát obětí bitcoinového zločinu

• Nedávejte svolení k instalaci jakýchkoliv programů do vašich počítačů. Obecně nesvolujte se zásahem do počítače.

• Pokud je k vašemu počítači někdo z jakéhokoliv důvodu vzdáleně připojen, neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví.

• Nesdělujte své osobní údaje, nezasílejte ofocené osobní doklady či informace z platební karty.

• Nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy či jiným způsobem cizí osobě neautorizujte platbu.

• Než se rozhodnete využít nabídky ke zhodnocení vkladů, nákupu a obdobně, velmi pečlivě zvažte, zda je nabízené reálné.

• Pokud nerozumíte oblasti virtuálních měn, nepouštějte se do žádných investic a jiných podobných akcí.