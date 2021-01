Je to vůbec první proces po novele trestního zákoníku, která vstoupila v platnost 1.října loňského roku, kdy došlo k „hromadnému“ uzavření dohody o vině o trestu. Jde také o jedno z nejčastěji odročovaných a rušených hlavních líčení, a to v souvislosti s covidovou pandemií. Naposledy se tak stalo tento týden v pondělí, kdy se mělo konat hlavní líčení.

„Jednání je odvoláno,“ konstatovala mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová.

Podle informací Deníku je důvodem covidová nákaza u jednoho z účastníků. Podobná situace nastala i minulý týden, kdy se ze zdravotních důvodů omluvil jiný z aktérů. K problémům, které měly spojitost s covidem, docházelo u soudu s baníkovci opakovaně, dokonce hned v první den procesu koncem loňského srpna. Z důvodu nařízené karantény se tehdy nemohl dostavit jeden z obžalovaných. Jeho advokát sice předložil omluvu klienta, ta však neměla všechny právní náležitosti a jednání muselo být přesunuto.

Rafinovaná past

Pro připomenutí: v případu figuruje sedmnáct fotbalových příznivců Baníku Ostrava. Jsou obžalováni z toho, že v říjnu 2018 po několikatýdenní přípravě vlákali v obci Březí na Opavsku do rafinované léčky opavské příznivce vracející se v autě z utkání svého týmu v Brně. Předstírali defekt na vozidle. Když Opavané zastavili, z dalších ukrytých vozů vyskákali maskovaní násilníci. Příznivcům Opavy vzali šály a vlajku. Útočníkům hrozilo pět až dvanáct let žaláře.

Dohoda

Šestnáct z obžalovaných projevilo zájem uzavřít se státním zástupcem Vítem Legerským dohodu o vině a trestu. U dvanácti z nich se tak opravdu stalo. Vyvázli s tříletými podmíněnými tresty s odkladem na pětiletou zkušební lhůtu. Dostali také zákazy vstupu na stadiony od pěti do deseti let a peněžité tresty v rozmezí od 45 000 do 109 500 korun. U čtyř dalších Legerský na dohodu nepřistoupil.

„Vše ztroskotalo na jejich trestní minulosti. Mohli bychom se bavit pouze o výši nepodmíněného trestu, což odmítli,“ řekl Deníku Legerský. Poslední z baníkovců jednat vůbec nechtěl.

U dvanácti fanoušků již uzavřené dohody nabyly právní moci. Zbylých pět je nyní souzeno v samostatném procesu. Ten ale kvůli výše zmíněným covidovým problémům minulý ani tento týden nezačal.

text foto: PŘED soudem původně stanulo sedmnáct obžalovaných. Dvanáct uzavřelo dohodu o vině a trestu. Zbylých pět čeká klasický proces. Foto: Deník/Jaroslav Perdoch