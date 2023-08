Vše se obešlo bez zranění. Že skutečně zmáčkl spoušť, nepopírá. Tvrdí však, že se jen bránil před agresivní ochrankou, která jej nedlouho předtím měla surově napadnout. Miroslavu B. hrozí až dvanáct let vězení. Státní zástupkyně jako adekvátní trest vidí nejméně sedm let.

Muž je od loňského června ve vazbě. Těžce to nese nejen on, ale také jeho matka, která v pondělí dorazila k soudu. Zůstala sama na velké hospodářství, které musela začít rozprodávat.

„Už jsem toho hodně prodala. I více než polovinu hospodářských zvířat. Je mi dvaasedmdesát let, je toho na mě moc. A náklady na obhajobu nejsou zrovna malé,“ prohlásila žena.

Miroslav B. u soudu prohlásil, že je odpůrcem násilí. „Nesmírně mě mrzí, co se stalo. Za běžných okolností bych nikdy něco podobného neudělal. Procházel jsem různými situacemi, i krizovými. Vždy jsem vše řešil diplomaticky. Jsem zastáncem řešení v poklidu, nemám rád násilí,“ prohlásil obžalovaný a dodal: „Lidé, co mě znají, vědí, že se snažím pomáhat druhým. To, co se stalo, dodnes nechápu.“

Případ je poměrně komplikovaný, má několik etap a pohledy aktérů na celou událost se různí. Jako první v pondělí vypovídal obžalovaný, který soudu představil svou verzi.

Jak to doopravdy bylo?

Samotný incident ve venkovním areálu nemocnice se odehrál 8. června mezi druhou a třetí hodinou ranní. Den předtím Miroslav B. navštívil svého kamaráda Radka (47 let). Bavili se, poslouchali hudbu, pili alkohol. Později vyšlo najevo, že v době činu měl obžalovaný v krvi kolem 1,4 promile alkoholu. Zábava skončila kamarádovým pádem a přivoláním záchranky. Když zdravotníci muže nakládali do sanitky, Miroslav B. se vrátil pro Radkovu peněženku s doklady. Mezitím ale sanitka odjela. „Věděl jsem, že mám vypito několik panáků, takže jsem si na mobilu vyhledal různé taxislužby a zkusil se jim dovolat. To se mi však nepovedlo,“ řekl.

Nakonec usedl do svého vozu a vydal se k nemocnici. „Riskl jsem to. Je to moje chyba, přiznávám,“ dodal s tím, že chtěl Radkovi dovézt doklady, navíc měl o něj strach. Co se s kamarádem dělo během převozu a po dojezdu do nemocnice, nevěděl.

Incident v sanitce

Policie den po incidentu uvedla: „Muž měl při převozu sanitním vozidlem do nemocnice k ošetření vyhrožovat zasahujícím zdravotníkům fyzickým napadením a zastřelením. Po příjezdu sanitky na parkoviště nemocnice a vystoupení ze sanitky měl odmítnout lékařskou pomoc a následně nereagovat na výzvy ostrahy k opuštění areálu. Měl začít kopat, bouchat do dveří vedoucích k chirurgické ambulanci a po opakované výzvě hlídače, jej měl fyzicky napadnout." Tolik ze zprávy policie.

Zhruba ve stejné chvíli přijíždí k nemocnici Miroslav B. „Viděl jsem tři postavy. Radek klečel čelem ke vchodu před vstupem do chirurgie. Držel se za hlavu, měl zarudlý obličej. Řekl, že ho ti dva napadli a mlátí ho. Že má bolesti páteře. Myslel jsem, že je to městská policie. Ptal jsem se, co se stalo. Radek řval bolestí,“ vypověděl Miroslav B., který vzápětí zjistil, že jde o nemocniční ochranku. „Řekl jsem jim, že jsou obyčejní ,boroci’. Jeden z nich mi nastříkal pepřový sprej do očí,“ uvedl Miroslav B, který si oči opláchl v nedaleké kaluži. Pak vytáhl mobilní telefon, aby si vše vyfotil. „Mladší ze sekuriťáků mi řekl, že nic fotit nebudu. Vzal mi mobil a vyhodil ho. Zeptal jsem se ho, co dělá,“ prohlásil Miroslav B., který se vydal pro odhozený mobil. Podle jeho slov jej pak sekuriťák zákeřně napadl. „Když jsem byl k němu zády, vyskočil a sundal mě ve stylu ragby,“ líčil obžalovaný, jenž si při pádu poranil hlavu.

Vrátil se se zbraněmi

Následně se Miroslav B. vydal k autu a odjel k sobě domů. Vzal samonabíjecí pušku, pistoli a náboje. Převlékl si také kalhoty. „Když na mě ten sekuriťák skočil, tak jsem se pomočil,“ vysvětlil. Vzápětí se vrátil k nemocnici a vystoupil z vozidla. Pušku držel v ruce, pistoli měl za pasem. Ochranka byla stále na místě. „Hlaveň pušky celou dobu směřovala dolů. Puška nebyla připravena ke střelbě. Ptal jsem se, kde je Radek. Ten mladší sekuriťák se smál,“ vypověděl obžalovaný. Ochrance prý řekl, aby se k němu nepřibližovala. „Udělal krok. Natáhl jsem závěr a vystřelil varovný výstřel do země,“ popsal dramatickou situaci obžalovaný.

Vše sledovala vrátná, které přikázal, aby zvedla závoru. „Řekl jsem jí, že nechci nikomu ublížit, aby se nebála, že chci jen naložit kamaráda. Zamrmlal jsem si pro sebe, za což se stydím: ,K…a, otvírej a ne..r mě!´“ doplnil. Nakonec vjel do areálu, kde již ale známý nebyl. Následně se vydal k němu domů, kde jej našel.

Strážný má po výstřelu trauma

Zanedlouho dorazila zásahová jednotka. „Chci vyzvednout profesionalitu zásahové jednotky. Jednali opravdu profesionálně. I když na mě mířili samopaly, cítil jsem se bezpečněji než v nemocnici, kde mě zákeřně napadla ochranka,“ předložil obžalovaný soudu svou verzi.

Případem se nejprve zabýval Okresní soud ve Frýdku-Místku, u kterého Miroslavu B. hrozilo za vydírání maximálně osm let. Na základě nového znaleckého posudku však bylo rozhodnuto o postoupení Krajskému soudu v Ostravě. V posudku se totiž uvádí, že u strážného, v jehož blízkosti Miroslav B. vystřelil, došlo k posttraumatické stresové poruše. Ta je považována za těžkou újmu na zdraví. Podle přísnější sazby nyní obžalovanému hrozí až dvanáct let vězení. V úterý by měli vypovídat svědci.