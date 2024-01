Robert J. se před soudem zodpovídal z pokusu o vraždu. Hrozilo mu deset až osmnáct let vězení. Státní zástupce v rámci závěrečné řeči žádal 12 až 13 let žaláře. Obhájce naopak navrhoval překvalifikaci na mírnější čin – pokus o těžké ublížení na zdraví. Trest by si představoval v polovině sazby, která činí tři až deset let. Soud dal nakonec za pravdu žalobci. Roberta J. uznal vinným z pokusu o vraždu a poslal jej na dvanáct let do věznice se zvýšenou ostrahou. Pro Roberta J. jde již o dvanáctý trest. Ten předchozí si odpykal jen půl roku před popsaným incidentem. „Seděl“ i za závažné násilné delikty. Na profilu na sociální síti má mimo jiné uvedeno: „Nenávist je mé druhé já.“

Prý se jen bránil

Obžalovaný se hájil tím, že vloni v únoru sám čelil útoku. Připustil, že se na ulici choval nevhodně. Jak ale zdůraznil, muž, který jej napomenul, ho napadl jako první. Uvedl, že u jednoho z domů zvonil na přítelkyni. Nikdo mu ale neotevřel.

„Nadával jsem. Byl jsem nasr… Najednou jsem zničehonic dostal ránu do zátylku. Tak jsem se otočil, že vrátím tu ránu. Ten frajer mě chytil za bundu a stáhl kapuci přes hlavu. Já jsem ho dvakrát nebo třikrát praštil. Já jsem neviděl, protože jsem měl tu kapuci přes hlavu. Pak jsme spadli na zem. Říkal jsem mu, že už to stačí. Pak jsem ho pustil. Vstal jsem, pomohl jsem vstát i jemu. Ptal jsem se ho, jestli mu něco není. Říkal, že je v pohodě. Ještě vytáhl flašku alkoholu. Nabízel mi ji, já jsem řekl, že nechci,“ prohlásil Robert J.

Nůž v ruce

Když si muž začal později stěžovat na bolesti, Robert J. si všiml nože ve svých rukou. „Uvědomil jsem si, že jsem ho musel bodnout,“ řekl. Jak dodal, poté si od zraněného půjčil mobilní telefon, aby mu přivolal pomoc. „Volal jsem 112, ale to mě nechtělo pustit. Pak jsem volal 155. Řekl jsem, aby přijeli. Když jsem slyšel majáky, dostal jsem strach a utekl,“ dodal obžalovaný, který nesouhlasil s tím, aby byl čin kvalifikován jako pokus o vraždu. „Nechtěl jsem mu ublížit. Lituji toho,“ sdělil Robert J.

Bylo to jinak

Podle soudu se ale vše seběhlo jinak, než jak líčil obžalovaný. Z důkazů vyplývá, že Robert J. muže srazil k zemi a čtyřikrát bodl. V té době stáli proti sobě čelem. Pozici obou aktérů potvrdil soudní znalec.

Zraněný muž skončil v nemocnici, lékaři mimo jiné konstatovali rozvoj pneumotoraxu. „Reálně hrozila jeho smrt,“ řekl žalobce. Podle soudu bez včasně poskytnuté a odborné péče mohlo skutečně dojít k ohrožení života.

Bez práce

Zraněný muž Deníku řekl, že má po útoku problém sehnat práci. „Skončil jsem na ulici. Už nemůžu dělat, co jsem dělal předtím. Kvůli těm zraněním to nezvládnu. Pracoval jsem jako zámečník, svářeč a montér. Jezdil jsem po Evropě a vydělával slušné peníze. Už ale nemůžu nic těžšího zvedat, nestíhám s dechem. A to všechno kvůli tomu člověku,“ pokrčil rameny muž, který měl v době potyčky v sobě alkohol.

Rozsudek není pravomocný. Státní zástupce ho sice přijal, obžalovaný si však ponechal lhůtu k vyjádření. Pokud se odvolá, připadne poslední slovo Vrchnímu soudu v Olomouci.