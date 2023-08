/FOTO, VIDEO/ Vloni na podzim Deník informoval o skupině podvodníků, kteří v Moravskoslezském kraji i dalších regionech celé republiky vystupovali jako „neslyšící" a z lidí mámili peníze na smyšlené dobročinné účely. Jeden z nepoctivců měl v naší metropoli na svědomí i loupežné přepadení…

Policie dopadla cizince, který v Ostravě přepadl seniorku | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

V Ostravě-Porubě přepadl důchodkyni (75 let), která šla na hřbitov. Přetahoval se s ní o kabelku. Ženu srazil a zhruba deset metrů vláčel po zemi. Pak i s lupem naskočil do auta se západoevropskou registrační značkou, v němž čekali jeho komplicové. Kabelka se později našla nedaleko místa činu. Důchodkyně utrpěla lehčí zranění.

Násilník (24 let) v těchto dnech skončil v rukou ostravských policistů. Šlo o Rumuna, který byl na základě evropského zatýkacího rozkazu zadržen ve své vlasti. Stalo se tak ve spolupráci s Interpolem. Letecky byl přepraven do České republiky, kde skončil v rukou ostravské policie. Je obviněn z loupeže. K činu se přiznal. Hrozí mu dva roky až deset let vězení.

Svědkyně

K jeho dopadení výraznou měrou přispěla svědkyně ostravského přepadení. „Měli jsme obrovské štěstí, že opodál byla ve vozidle mladá žena, která vyfotila auto, do kterého pachatel nastoupil. Ihned volala na linku 158 a sdělila i registrační značku,“ uvedl ostravský kriminalista Radim Bena.

Policisté při pátrání zkoumali i kamerové záznamy z okolí před a po činu. Nakonec získali fotografie z čerpací stanice, kde se osádka zastavila. Auto však zmizelo.

Podvodníci

Při vyšetřování se ukázalo, že jde o Rumuny jezdící po celé Evropě. Byli například ve Francii, Polsku, Rakousku, Belgii a Rumunsku. Vozidlem cestovali dva muži a dvě ženy, které pojily příbuzenské vazby. Vyšlo také najevo, že se vloni na podzim objevili na řadě míst České republiky, kde se vydávali za hluchoněmé a lidi žádali o peníze na neexistující sbírku. Policisté v této souvislosti spolupracovali i se Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob ČR, od kterého získali důležité informace.

Nakonec zjistili jméno pachatele, na kterého ostravský soud vydal zatýkací rozkaz. Následovalo zatčení v Rumunsku a transport do ČR. Na soud cizinec čeká v ostravské vazební věznici. V minulosti byl za majetkové delikty odsouzen v několika evropských státech.