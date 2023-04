Vyšetřovací spis

Tabáková skupina se v té době náhodou dostala k informaci, že se o některé lidi zajímá policie. Dokonce získali i číslo vyšetřovacího spisu, který se jich měl týkat. Z dalších odposlouchávaných telefonátů vyplynulo, že se snaží kontaktovat někoho z řad policie.

Muži z Karvinska a padělky cigaret. Sklady měli i na Frýdecko-Místecku

Ani kriminalisté však nezaháleli. Zjistili, že opravdu došlo k úniku čísla spisu a rozhodli se pro téměř špionážní akci. Do elektronického systému pod stejnou značkou vložili jiný případ s upravenými údaji a čekali, zda do něj někdo nahlédne. A to se skutečně stalo…

Laskavost

Kriminalista M. F. při neoprávněném vstupu do pozměněného spisu zjistil, že jde o starší záležitost, v níž dotyčný, který jej požádal o „laskavost“, nefiguruje.

Cigaretoví překupníci se uklidnili a začali opět pracovat v původním režimu. Kriminalisté tak mohli akci dokončit a všechny zatknout.

Zjistili také, kdo nahlížel do spisu. M. F. vinu odmítl s tím, že žádné důležité údaje neprozradil. Jak zdůraznil, jeho známý znal číslo i značku vyšetřovacího spisu, které získal z jiných zdrojů.

U ostravského soudu padly tresty za pašování tabáku z emirátů

Následovalo obvinění policisty i muže, pro kterého měl informace zjišťovat. Okresní soud v Ostravě uznal kriminalistu vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Za to mu vyměřil rok a čtvrt odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dvanáctiměsíční dobu. Uložil mu také tříletý zákaz pracovního a služebního poměru ve všech bezpečnostních sborech České republiky. Jeho známý vyvázl s podmíněným ročním trestem.

Oba se odvolali ke krajskému soudu, který ale jejich odvolání zamítl. Dalším krokem bylo dovolání k Nejvyššímu soudu. Jak vyplývá z rozhodnutí, které bylo nedávno zveřejněno v databázi Nejvyššího soudu, senát dovolání obou mužů odmítl.