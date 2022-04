Hádka o parkovací flek u Liberty? Ocelář na to šel tvrdě, přišlo zranění a soud

/FOTOGALERIE/ Kdyby existoval stroj času, bývalý zaměstnanec hutního gigantu Liberty Ostrava Michał C. (34 let) by ho určitě využil. Vrátil by se do okamžiku, kdy neuváženě v areálu podniku neoprávněně zaparkoval na vyhrazeném místě. Po napomenutí se rozjel a druhého motoristu „sejmul“. Výsledkem bylo poranění nohy. Michał C. kvůli jedné chybě přišel o práci, a dokonce se ocitl před soudem. Přestože tvrdil, že nechtěl nikomu ublížit, trestu neunikl.

Obžalovaný muž u soudu odmítl, že by na někoho schválně najížděl. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Drama se odehrálo v březnu loňského roku. Obžalovaný se po noční směně vracel z ocelárny ke svému autu. To stálo na místě vyhrazeném zaměstnancům závodu Doprava. „Nevěděl jsem to. V tom prostoru a okolí jsem parkoval několik let,“ tvrdil Michał C. Než stačil nasednout do vozidla, přišel za ním další hutník. „Vyčítal mi, že parkuji na místě určeném pro dopravu, a že sám neměl kde zaparkovat. Řekl jsem mu, že si toho nejsem vědom. Ukázal mi ceduli, vyměnili jsme si názory a já chtěl odjet domů,“ vypověděl obžalovaný. U ostravského vlakového nádraží zmizel židovský památník, všimli jste si? Podle státního zástupce do muže dvakrát najel. Poprvé se vše obešlo bez zranění, podruhé však dotyčný spadl a utrpěl poranění nohy. „Stále mě ale bolí koleno. Někdy je to při práci problém,“ řekl Deníku. Michał C. odmítl, že by šlo o úmysl. „To, co se stalo, je mi líto. Nesouhlasím ale s tím, že by se jednalo o úmyslný čin. Šlo jen o blbou souhru událostí,“ prohlásil. Michał C. druhého motoristu, který mu údajně kopl do auta, chtěl podle svých slov pouze objet. Přitom musel nacouvat a najet na obrubník. Omezení na Plzeňské a Ruské. V Ostravě začíná výluka tramvají, potrvá do září „Když jsem chtěl vycouvat na obrubník, tak mi auto poskočilo dopředu, jak jsem spouštěl spojku. Viděl jsem, jak ten muž upadl. Něco křičel, ale já ho neslyšel, měl jsem puštěnou hudbu,“ hájil se Michał C. Trest Soud měl ale jasno. Obžalovanému vyměřil podmíněný osmiměsíční trest s odkladem na osmnáctiměsíční zkušební lhůtu. Musí také zaplatit deset tisíc korun, kromě toho dostal i patnáctiměsíční zákaz řízení motorových vozidel. Rozsudek v těchto dnech vynesl Okresní soud v Ostravě. Verdikt ale zatím není pravomocný. Někdejší hutník, který krátce po incidentu dostal výpověď, si ponechal lhůtu k odvolání. Stejný postup zvolil i státní zástupce.

