Žena zabila policistu z Ostravy. Teď žádá zastání u soudu. Něco ale nedomyslela

Zastání u Nejvyššího soudu hledala Jitka Rudovičová (42 let), která zavinila smrt ostravského policisty Pavola Kikloše (31 let). Silně opilá a v rychlosti kolem 200 kilometrů v hodině narazila zezadu do služebního vozu ostravských policistů vracejících se z Prahy. Následky byly hrozivé.