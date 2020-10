„Strážníci tak pojali podezření, že je pod vlivem alkoholu,“ uvedl mluvčí ostravských strážníků Jindřich Machů s tím, že jejich tušení se záhy potvrdilo. Osmnáctiletý motorista po vystoupení z auta ledva stál na nohou a špatně artikuloval. „Následnou dechovou zkouškou bylo tomuto mladému řidiči naměřeno 2,50 promile alkoholu v dechu.

I přes špatnou artikulaci uvedl, že se do podnapilého stavu přivedl v ulici Stodolní. Důvodem jeho počínání byla jen chuť projet se s kamarádem kolem sídliště,“ dodal Machů.

Zdroj: Policie ČR

Během několika posledních dní jde o další případ, kdy strážníci narazili na opilé či zdrogované motoristy, kteří sami na sebe upozornili. Minulý týden upoutal jejich pozornost nestandardně odstavený automobil v nájezdu na kruhový objezd v Ostravě-Dubině.

Hlídka si nejprve myslela, že auto má technické problémy. Záhy se ale ukázalo, že uvnitř sedí zdrogovaný muž (43 let) neschopný jízdy. Při vyšetřování se navíc ukázalo, že má hned dva zákazy řízení, a to až do září 2022. Případem se bude zabývat Policie ČR.