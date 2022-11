Mladík se do obchodu v Mariánských Horách vydal se třemi dalšími nezletilci. Po krádeži kasičky se dal na útěk, jeho kamarádi ho následovali. Venku nasedli do tramvaje a odjeli. Žena, která vše viděla, ihned vytočila tísňovou linku 158. Řekla, co se stalo, detailně popsala zloděje, nezapomněla ani na trojici mladíků.

„Policistka operačního střediska okamžitě zmobilizovala hlídky, které se nacházely poblíž inkriminovaného místa. Policisté z oddělení hlídkové služby a z obvodního oddělení Ostrava-Mariánské Hory byli během chvilky na místě. Při pátrání na ulici Muglinovské zahlédli čtyři mladíky, kteří odpovídali popisu,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.

Jeden z nich se ke krádeži přiznal. Uvedl, že kasičku rozbil a vyhodil. Vzhledem ke svému věku potrestání unikne. K podobným případům bohužel čas od času dochází. A děje se tak především v době předvánoční, kdy jsou lidé štědřejší než jindy. Jednu z krádeží měl na svědomí muž, který ze zdi uvnitř ostravského obchodního centra vytrhl kasičku s penězi určenými na charitativní činnost. Policisté ho dopadli necelou hodinu po činu v jedné z heren, kde hrál na automatech. Zpočátku zapíral, nakonec se ale přiznal. Prý potřeboval peníze na vánoční dárky pro dítě a ženu.