Obludné garáže zmizely. V Ostravě vzniká atraktivní místo. Nepoznáte to tam

Zloději se dva dny dařilo unikat před spravedlností. Kamerám se ale neschoval. Strážník obsluhující kamerový systém zaregistroval v ulici 28. října muže odpovídajícího popisu. „Na místo byla proto vyslána nejblíže situovaná hlídka. Té se díky detailnímu popisu podařilo pachatele v krátké chvíli zadržet na zastávce MHD. Vzhledem k tomu, že nepředložil doklad totožnosti, byla na místo přivolána hlídka Policie České republiky,“ uvedla Michaela Cieslarová z Městské policie Ostrava.

Smrt na Rudné. Řidič sjel ze silnice a narazil do reklamního poutače

Muže (36 let) si převzali kriminalisté. „Při výslechu se ke svému jednání doznal. Uvedl, že potřeboval peníze pro svou potřebu. Proto se rozhodl, že spáchá tento trestný čin. Dále sdělil, že z peněženky vzal peníze ve výši 1100 korun, doklady hodil do kanálu a peněženku do popelnice. Svůj výslech ukončil slovy, že ho celá věc mrzí,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie.