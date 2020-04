Další krádeže jízdního kola prověřují kriminalisté v Ostravě. Došlo k ní 1. dubna po 10 hodině v jednom z panelových domů na ulici Antonie Bejdové v Porubě. Policisté nyní zveřejnili videozáznam a fotografie a žádají veřejnost o pomoc.

Záběry kamery | Video: Policie ČR

"Nejdříve si pachatel nechal otevřít hlavní dveře do panelového domu od seniora, který právě byl ve vestibulu a poté nastoupil do výtahu. Po pár minutách se vrátil výtahem zpět do vestibulu i s jízdním kolem značky CUBE, modro-bílé barvy, které právě odcizil. Měl v plánu odejít vchodem, kterým přišel, to se mu však nepodařilo. Tentokrát byly dveře zamčené. To ho od krádeže neodradilo, otočil se i s kolem a našel zadní vchod, kterým se mu nakonec podařilo utéct," popsala mluvčí policie Eva Michalíková.