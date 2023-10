Rus agresi schvaloval a velebil Putina. Pak řekl, že Ukrajina je součástí Ruska. Jeho oponent s ním nesouhlasil. „Ukrajina je svobodný stát. Proč by měla být součástí Ruska. Ukrajinci jsou svobodní,“ prohlásil a rázně ukončil nikam nevedoucí diskuzi. Naštvaný Rus odešel, po chvíli se vrátil s nožem v ruce a protivníka napadl. Snažil se jej zasáhnout do hrudi. Muž dal instinktivně před sebe ruce a ustoupil o krok. Čepel tak zasáhla „pouze“ jeho levou dlaň. Vzápětí spadl na zem. Rus v útoku nepokračoval a odešel.

Soud

Případem z letošního února se tento týden začal zabýval Krajský soud v Ostravě. Obžalovaným je Rus Alexander G. (62 let) pocházející z Moskvy. „Je mi líto, co se stalo,“ uvedl cizinec, který však odmítl, že by za útokem byla hádka kvůli válce na Ukrajině.

Podezřelá sbírka z Ostravy chce pomáhat lidem v celém Česku. Nemá ale povolení

Alexander G. žije v České republice řadu let. Stýkal se i s Ukrajinci. „Pětadvacet let jsem nebyl v Rusku. Vůbec nevím, co se tam děje. S Ukrajinci jsem problémy neměl. Pracoval jsem s nimi. Neřešili jsme válku. Válka je špatně, to chápu,“ prohlásil u soudu.

S napadeným mužem z Ostravy a dalšími lidmi bydlel v domě v ulici 28. října v Ostravě. K hádce došlo po půlnoci. Oba pili alkohol, nebylo ho však tolik, aby nevěděli, co dělají.

Hádka

„Nejprve vedli běžnou konverzaci, načež přišla řeč na aktuálně probíhající konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Obžalovaný se začal s poškozeným přít. Mimo jiné opakovaně chválil Rusy, Putina a probíhající válku. Dále se vyjadřoval slovy, že souhlasí s Putinem, že Ukrajina patří Rusku, a kdo s tím nesouhlasí, pozabíjet,“ popsal začátek konfliktu státní zástupce. Jan Š. Rusovi oponoval s tím, že Ukrajina je svobodný stát. Následně došlo k výše popsanému útoku.

Velké štěstí muže v Ostravě. Podvod s bitcoinmatem nevyšel, pomohli svědci

Alexander G. u soudu prohlásil, že se o válce nechtěl bavit. „Nechtěl jsem, aby se o válce mezi Ruskem a Ukrajinou mluvilo. Popili jsme, on pil a pořád se ptal, co na to říkám. Nadával na Rusy, že jsou to fašisti. Chtěl jsem odejít,“ tvrdil obžalovaný. Jak dodal, Jan Š. začal být stále agresivnější.

„Dostal jsem strach. Byl to mladý kluk, měl jsem strach, že mi ublíží. Nechtěl jsem mu ublížit. Byl to můj psychický zkrat. Lituji toho,“ vypověděl.

Změna soudu

Případem se původně zabýval Okresní soud v Ostravě, kde byl Rus žalován z pokusu o těžké ublížení na zdraví se sazbou od tří do deseti let. Kvůli možnosti přísnější právní kvalifikace ale spis putoval k Vrchnímu soudu v Olomouci. Ten rozhodl, že se má hlavní líčení konat u Krajského soudu v Ostravě, který řeší závažné trestné činy. Dospěl totiž k závěru, že s ohledem na okolnosti mohou být splněny podmínky ke změně kvalifikace v rámci těžkého ublížení na zdraví. Nově se na něj dle trestního zákoníku vztahuje následující: „Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin na jiném pro jeho skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že je skutečně nebo domněle bez vyznání.“ Alexandru G. tedy nyní hrozí pět až dvanáct let vězení.

Chtěl dohodu

Rus projevil ochotu uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu s tím, že by dostal tři roky vězení, jak zněl návrh v původní obžalobě. To ale žalobce s ohledem na stanovisko vrchního soudu odmítl. Rus chtěl poté prohlásit vinu. Souhlasil se vším, co je uvedeno v obžalobě, odmítl však novou právní kvalifikaci. Soud jeho prohlášení viny nepřijal. Předvolána bude řada svědků.