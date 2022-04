V prvním případě se do problémů dostala osmdesátiletá žena z Ostravy-Dubiny. „Hlídce, která jí vyjížděla na pomoc, sdělila, že upadla na zem a zranila si ruku. Protože se jí začala bolest v ruce stupňovat a měla závratě, aktivovala tlačítko senior linky,“ uvedl mluvčí Městské policie Ostrava Jindřich Machů.

Hlídka přivolala rychlou záchrannou službu, jejíž lékař rozhodl o převozu seniorky do nemocnice v Ostravě-Vítkovicích.

Strážníci vyjížděli i k ženě (84 let) z Ostravy-Zábřehu, která měla silné bolesti břicha. „Na místo proto hlídka ihned přivolala rychlou záchrannou službu. I v tomto případě zasahující lékař rozhodl o převozu seniorky do nemocnice v Ostravě-Vítkovicích. Do příjezdu zdravotníků strážníci kontrolovali stav ženy,“ dodal Machů.