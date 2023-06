Takto vloni v červnu skončila potyčka v hotelu Praha v Krnově, který slouží jako ubytovna. Jeden z aktérů je mrtvý, druhý ve čtvrtek v budově Krajského soudu v Ostravě usedl na lavici obžalovaných. Hrozí mu osm až šestnáct let vězení. Souzeným je František T. (55) z Bruntálska. Zbití protivníka, se kterým se dobře znal, přiznal. Dokonce projevil lítost. Přesto zodpovědnost za jeho smrt necítí.

Správce

František T. působil na ubytovně coby správce, jeho kamarád dělal údržbáře. Údajně si brousil zuby právě na správcovský post. „Dělat správce nebylo jednoduché. Zvládnout ty opilce a podobně. Já bych mu to klidně nechal, proč za mnou nepřišel?“ uvedl František T.

Brutální vražda exmanželky a zabití společných psů. Kauzu uzavřel soud v Ostravě

Osudného dne se od své družky dozvěděl, že ho známý pomlouvá. Prý na jeho adresu pronesl: „Proč má dělat správce ubytovny černý, slepý kok..?“ To Františka T. urazilo a ponížilo. „Špatně vidím, mám silné brýle, na jedno oko mám šestnáct dioptrií, na druhé čtrnáct. Proč tohle říkal? A ještě mě urážel,“ dodal.

Z očí do očí

Na doporučení družky se rozhodl situaci řešit. „Řekla mi, že když si bude dovolovat jeden, tak příště to budou další. To mě nakoplo. Odmalička mě každý ponižuje. Člověk si to nemůže nechat líbit,“ prohlásil rezolutně František T., který se vzápětí v soudní síni rozplakal.

Muži hrozí osm až šestnáct let vězení.Zdroj: Deník/Jaroslav Perdoch

Setkání se známým nedopadlo dobře. „Zeptal jsem se ho, proč mě uráží. Neřekl ani slovo. A pak, místo toho, aby se mi omluvil, zvedl ruku a zařval. Bral jsem to jako útok. Pak jsem ho bohužel zbil. Chtěl jsem mu dát jen lekci,“ vypověděl František T.

Výsledkem byly zlomeniny několika žeber, propíchnutá plíce a další zranění. O jak závažný stav jde, v té chvíli neměl nikdo tušení. František T. se mu později omluvil. Nabídl se, že objedná taxi k převozu do nemocnice. Než k tomu ale mohlo dojít, muž na ubytovně zkolaboval.

Pád z kola?

Přivolaným záchranářům František T. řekl, že známý spadl z kola. „Měl jsem strach, zafungoval pud sebezáchovy. Obával jsem se, že se na to přijde a skončím špatně,“ snažil se vysvětlit soudu.

Odsouzený vrah ostravské servírky chce obnovu procesu, vraždit měla manželka

Muž následující den v nemocnici zemřel. Svou roli sehrály i jeho dřívější zdravotní potíže. „Příčinou smrti bylo akutní oběhové selhání z důvodu chronické bronchitidy s rozedmou plic a arterioskleróza se známkami chronického selhávání srdce. Na smrti poškozeného se ale také spolupodílely zlomeniny žeber s trhlinou levé plíce,“ uvedl státní zástupce.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.