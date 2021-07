Důrazným varováním pro všechny strhávače kabelek by měl být případ, který tento týden řešil Krajský soud v Ostravě. Zločiny, kdy si útočníci na ulici vyhlédnou starší ženy, nejsou bohužel nijak výjimečné. Vybírají si oběti, u kterých předpokládají, že se nedokáží ubránit. Dotyční si však neuvědomují, na jak tenkém ledě se pohybují.

Muž odešel od soudu s pětiletým trestem. | Foto: Deník/Jaroslav Perdoch

Většinou počítají s tím, že se bez problémů zmocní kabelky nebo řetízku. Za této situace jim hrozí pouze stíhání za krádež s trestem do dvou let. Pokud ale použijí násilí a někoho například srazí k zemi, jde již o loupež se sazbou od dvou do deseti roků. V případě vážného zranění je to již pět až dvanáct let odnětí svobody.