Monitorovací středisko Městské policie Ostrava (MPO) na Integrovaném bezpečnostním centru (IBC) v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Na kariéru oscarového herce může zapomenout výtečník (27 let) z Ostravy, jenž propadl u „kamerových zkoušek“ ostravské městské policie. Jeho výkon byl tak mizerný, že by si nevydělal ani na pověstnou slanou vodu. Výtečník se v těchto dnech v nočních hodinách vloupal do sběrného dvora společnosti OZO v Ostravě-Porubě. Kdyby četl denní tisk, dobře by věděl, že dvory jsou pod dohledem kamerového systému městské policie.