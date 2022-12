"Hlídka ihned vyjela na místo a zkontaktovala se s oznamovatelem. Ten jim uvedl, že pachatele sice uzamkl v domě, ale i tak se jim podařilo z vnitřních prostor oknem utéct," popsala začátek události policejní mluvčí Eva Michalíková.

Muži zákona na místo přivolali své kolegy a začali s pátráním v domě. Postupně prohledávali jednotlivé místnosti. V prvním patře jejich pozornost upoutalo otevřené okno.

"S největší pravděpodobností se jednalo o únikovou cestu pachatelů. Postupně hlídka došla až na střechu skladu, kde by se mohli pachatelé schovávat. Na střeše si všimli dvou ukrytých mužů. Po použití zákonných výzev se podezřelí vzdali, byli zadrženi a převezeni na obvodní oddělení k dalším procesním úkonům," dodala mluvčí Michalíková.

Jak se ukázalo, mladší z mužů se měl do objektu vloupat již podruhé. poprvé vnikl do domu sám, a to den před zadržením. Odcizené věci z prvního lupu také stačil dát do zastavárny. Policistům se podařilo zajistit odcizený televizor, který už byl vrácen zpět do rukou majitele.

"Následující den si k sobě vzal „parťáka“, se kterým opět násilně vnikli do objektu. Společně si měli nachystat věci, například boty, vysavač, inline brusle, kufřík s činkami, reprobednu a jiné věci, které by se daly zpeněžit. Jenže zřejmě nečekali, že by je někdo mohl vyrušit, a proto se dali na útěk bez svého lupu," uvedla dále policejní mluvčí.

Policisté ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření 35letému muži ze spáchání přečinu krádež. Druhého 37letého muže si převzali kriminalisté, kteří ho už měli v hledáčku za jinou majetkovou trestnou činnost.

"Svým jednáním způsobili škodu okolo 90 000 korun. Muži s policisty spolupracovali a při výslechu uvedli, že údajně měli do Klimkovic jet z důvodu poptávky práce. Jenže údajná tíživá životní situace jednoho z mužů je přiměla změnit plán a rozhodli se společně vloupat do skladu," doplnila závěrem mluvčí Michalíková.