"Po dvouletém prověřování byla završena práce krajských kriminalistů zabývajících se rozkrýváním drogové trestné činnosti. Dlouhé rozpracování bylo z důvodů, že skupina byla velmi organizovaná, maskovala svou trestnou činnost, v případě jakýchkoliv pochybností okamžitě začala zakrývat stopy a tak kriminalisté začali několikrát takříkajíc "od začátku". Jednalo se o dvě policejní akce pod názvem SAW a DRAGO. Obě akce se propojily ve chvíli, kdy dvě podezřelé osoby z první skupiny se začaly stýkat s dvěma osobami z druhé skupiny," vyvsětluje úvodem mluvčí moravskoslezské policie Pavla Jiroušková.

První skupina měla jasně rozdělené role. Hlavni organizátor byl čtyřiatřicetiletý muž. "Ten měl od konce roku 2019 do zadržení soustavně organizovat, financovat a fakticky zajišťovat proces výroby a distribuce pervitinu. Buď na to měl dohlížet osobně či prostřednictvím dalších spoluobviněných. Nejstarší z obviněných měl na pokyny hlavního organizátora zajišťovat přepravu dvou spoluobviněných výrobců na místa výroby drogy, dovoz surovin a věcí sloužící k výrobě," říká dále mluvčí.

Dětské gangy loví ve smečkách. Brutalita šokovala moravskoslezské policisty

Nejstarší zadržený měl dohlížet na výrobu a následně drogu předávat hlavnímu organizátorovi a také ji dále distribuovat. "Další dva z obviněných měli pervitin prodávat. Distribuce drogy měla probíhat na různých místech našeho kraje, například v Ostravě či ve Frýdku-Místku. Drogu měli prodávat za částku od 600 do 800 korun za gram," uvádí dále ve zprávě mluvčí policie.

Výroba: objekty ve Frýdku-Místku a okolí

Výrobci drogy (35 a 38 let) z první skupiny se měli začít v průběhu letošního roku stýkat s dvojicí podezřelých z druhé akce (36 a 29 let). Ti jim měli poskytovat objekt na Frýdecko-Místecku pro výrobu drogy a pří výrobě samotné jim pomáhat. "Mladší dvojice měla pak od února letošního roku do svého zadržení, ve Frýdku-Místku vyrábět pervitin a distribuovat jej. K výrobě měli použít věci zanechané první dvojicí nebo si je pak měli obstarávat sami," popisuje dále mluvčí.

Ke konci roku zadrželi kriminalisté zmíněných devět osob. Ty se měly podílet na distribuci pervitinu také v Karlovarském kraji. "Celkem měli vyrobit a prodat množství blížící se 12,5 kg pervitinu," pdootýká k činnosti zadržených dále policejní mluvčí. Na zadržení několika z obviněných se podílela i zásahová jednotka moravskoslezské policie, protože podle informací kriminalistů mohli být někteří z pachatelů ozbrojení. "Toto se potvrdilo při domovních prohlídkách, kde kriminalisté několik zbraní nelezli. Dva z obviněných byli zadrženi přímo při výrobě pervitinu," líčí dále mluvčí policie.

Brutální případ z Ostravska, který inspiroval i filmaře, se vrátil před soud

Vrchní policejní komisaři tak obvinili dvě ženy a sedm mužů ze zvlášť závažných zločinů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Kriminalisté provedli několik prohlídek bytových i nebytových prostor, zajistili věci sloužící k výrobě drog, distribuci, hotovost a zbraně.

"Většina z obviněných je stíhána vazebně. Hrozí jim tresty odnětí svobody až do výše dvanáct let. Někteří z obviněných byli v minulosti již za obdobnou trestnou činnost odsouzeni. Kriminalisté na případu i nadále pracují a není vyloučeno, že se počet obviněných osob se rozšíří," doplnila mluvčí policie.