Téměř dvě stě padesát gramů bílé krystalické látky a šest tisíc tablet léčiva Efedrina Arena a další věci objevili karvinští kriminalisté při zadržení třicetiletého muže. Obvinili ho ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

Karviná - muž byl zadržen při výrobě pervitinu. Video z policejní zprávy, duben 2023. | Video: se svolením PČR

„Karvinští kriminalisté po několikaměsíčním prověřování zahájili trestní stíhání třicetiletého muže pro jeho rozsáhlou trestnou činnost v souvislosti s výrobou a distribucí drog. Na odhalení jeho nelegální činnosti měla výrazný podíl místní znalost a plné pracovní nasazení všech zainteresovaných, od policistů obvodních oddělení až po kriminalisty," uvedla ve zprávě mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

Při následných domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor a pozemků policisté zajistili téměř 250 gramů bílé krystalické látky a 6 tisíc tablet s látkou Efedrina Arena, ze kterých by bylo možno vyrobit téměř 200 gramů pervitinu. „Zajistili také varnu, různé komponenty používané k výrobě drog, mobilní telefon a finanční hotovost s největší pravděpodobnosti pocházející z výnosu trestné činnosti. Prohlídek se zúčastnil také policejní psovod se psem, specialistou na vyhledávání drog, a znalci z odboru kriminalistické techniky a expertiz, kteří následně zajištěné věci podrobí odbornému zkoumání," pokračovala mluvčí.

Muži je kladeno za vinu, že od června 2022 do února letošního roku se měl podílet na výrobě a distribuci pervitinu. Poznatky získané policisty v rámci prověřování pak mohly být zúročeny a koncem února byl za výrazného přispění kolegů ze zásahové jednotky zadržen. V tu dobu se právě zabýval výrobou pervitinu.

„Zadržený muž s kriminalisty nespolupracoval, k trestné činnosti se odmítl vyjádřit. Přesto bylo zjištěno, že od loňského června měl nejméně v šesti případech vyrobit nezjištěné množství pervitinu, který měl následně distribuovat uživatelům. Na základě shromážděných indicií byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. V případě odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 2 do 10 let. Na základě podnětu podaného kriminalisty cestou státního zástupce rozhodl soudce o jeho umístění do vazby," doplnila mluvčí.