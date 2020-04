Po vloupání do ostravské restaurace zůstala po pachateli jen čepice. Poznáte ji?

Do restaurace se pachatel zřejmě dostal přes zadní dveře, které byly poškozeny.

"Uvnitř objektu způsobil značný nepořádek, který při příchodu majitele okamžitě upozornil na to, že do tohoto bylo vniknuto. Na zemi byly rozbité skleničky, lahve od alkoholu, lahve od nealkoholického piva, ale také zimní čepice s bambulí černé barvy. Následnou prohlídkou poškozený zjistil, že z místnosti byla odcizena televize. Celková škoda byla způsobena včetně poškození zhruba 10 tisíc korun," uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci. "Vzhledem k tomu, že takového jednání se pachatel dopustil v době nouzového stavu, nyní mu hrozí trest odnětí svobody od dvou do osmi let. Za normálních okolností by byla trestní sazba u tohoto přečinu maximálně na dva roky," říká dále mluvčí policie.

"Žádáme veřejnost, která by mohla poskytnout informace k osobě, která v době spáchání uvedeného činu měla čepici z fotografie, případně se s touto pohybovala poblíž inkriminovaného místa, aby se obrátila na linku 158. Za poskytnuté informace předem děkujeme," dodává.