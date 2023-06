Téměř dokonalí jsou podvodníci, kteří dokážou telefonicky přesvědčit lidi o tom, že někdo napadl jejich bankovní účet. Umí je zmanipulovat a přimět k vybrání úspor v bance. Žena, která málem přišla o čtvrt milionu korun, měla velké štěstí.

Žena naletěla podvodníkovi, telefonát, Ostrava | Video: se svolením Policie ČR

Podvodníci oběti přesvědčí, že někdo napadl jejich účet a poté je nasměřují k bitcoinmatu, do kterých dotyční podle instrukcí vloží hotovost. Podvodníci jsou s nimi po celou dobu v telefonickém kontaktu. Jsou připraveni i na situace, že se u bitcoinmatu objeví náhodný kolemjdoucí, který vkladatele upozorní na možný podvod. Na dálku ovládané oběti svým zachráncům nadávají, odhánějí je od sebe, někdy je mlátí kabelkami. Dokonce i policisty, což se nedávno stalo v Praze. Rušno bylo i v minulých dnech v Ostravě, kde kriminalisté zaznamenali dva případy.

Obrovské štěstí měla důvěřivá žena, která málem přišla o čtvrt milionu korun. Když peníze podle instrukcí vkládala do bitcoinmatu v Ostravě, zahlédla ji kolemjdoucí pracovnice instituce, která měla o podvodech povědomí. Všimla si také, že dotyčná je v transu a s někým telefonuje. Upozornila ji, že by se mohlo jednat o podvod. Se zlou se však potázala. Žena jí nevěřila a byla velmi nepříjemná. Zachránkyně proto raději zavolala policejní linku 158.

„Po chvilce na místo přijeli policisté a ženě nakonec vklad peněz do bitcoinmatu rozmluvili. Následně ji převezli na služebnu,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie a dodala: „Velké poděkování patří právě ženě, která byla ve správnou dobu na správném místě. Svou duchapřítomností zachránila poškozené úspory a nevzdala to i přesto, že jí devětapadesátiletá žena vůbec nevěřila.“

Druhý případ dopadl podstatně hůře. Důvěřivá žena přišla o 1,3 milionu korun. Částku vložila postupně během dvou dnů. Postupovala přesně dle instrukcí a po celou dobu nikomu nic neřekla. „Až poté se doma svěřila manželovi. Nakonec vše oznámila policii,“ dodala Eva Michalíková.

Vzhledem k závažnosti těchto i dalších podobných případů zveřejňujeme detailní postup podvodníků, jak jej Deníku popsala Eva Michalíková z moravskoslezské policie:

Žena (59 let) v minulých dnech přijala telefon od údajné pracovnice banky. Žena se představila jako Marcela Žáková a sdělila jí, že volá kvůli zažádanému úvěru. Vzhledem k tomu, že poškozená o žádnou půjčku nežádala, obávala se, že se stala obětí podvodného jednání. Údajná bankovní úřednice ji ujistila, že zneužití osobních údajů oznámí jak policistům, tak bance, a ta ji bude kontaktovat. Jak žena řekla, tak se stalo. Během stejného dne jí volal muž, který se představil jako pan Čuřík. Uvedl, že je z bezpečnostního oddělení banky a její účet byl napaden. Povedlo se mu ženu tak zmanipulovat, že šla vybrat všechny peníze ze svého účtu.

Po celou dobu s ní komunikoval jak po telefonu, tak přes aplikaci WhatsApp. Sdělil jí, že bude nejbezpečnější vklad peněz na rezervní účet a tím své úspory zachrání. Dále ji ujistil, že jakmile pominou bezpečnostní rizika, peníze jí budou vráceny zpět na účet. Poškozená žena poslouchala instrukce natolik, že šla do nákupního centra a chtěla po částech vložit peníze do bitcoinového bankomatu. Po celou dobu měla údajného pána Čuříka na telefonu, a dokonce i ve chvíli, kdy ji oslovila náhodná kolemjdoucí žena. Ta ji upozornila, aby peníze nikde nevkládala, že se určitě jedná o podvod, proto hned volala na linku 158 a věc oznámila. Po chvilce na místo přijeli policisté a ženě nakonec vklad peněz do bitcoinmatu rozmluvili. Následně ji převezli na policejní služebnu.

Druhý případ

V druhém případě už takové štěstí o rok mladší žena neměla. Stejný modus operandi, stejná jména, stejný příběh. Vše začalo hovorem od ženy, která se představila jako pracovnice banky. Opět sjednaná půjčka, která nebyla dokončena. A příběh úplně totožný. Následoval hovor od pana Čuříka, který je údajný „pracovník bezpečnostního oddělení“. Ten ženě uvedl, že její účet byl napaden, a proto je nutné provést zabezpečení peněz. Poté se s ní v telefonu rozloučil slovy, že nikomu nemá nic říkat a nikde volat, že všechny hovory jsou nahrávány, že ji sám bude kontaktovat. Netrvalo to dlouho a opět ženu kontaktoval. Následovaly instrukce. Žena šla do banky a ze svých účtů vybrala všechny úspory, tedy něco málo přes 1,3 milionu korun.

Poškozená po celou dobu měla pana „Čuříka“ na telefonu. Když chtěla s penězi jít domů, tak ji zastavil, že peníze jsou zasažené trestnou činností a musí je vložit do speciálního zabezpečovacího elektronického účtu, o jehož aktivaci ji informoval v e-mailu. Poté jí poslal do nákupního centra v Ostravě-Vítkovicích, kde jí přesně řekl, kde se nachází bitcoinmat. Následně si poškozenou k telefonu převzal údajný kolega Jelínek, který začal posílat přes WhatsApp QR kódy a instruoval ji, jak vkládat peníze. Ženě to prý v jeden okamžik přišlo zvláštní, proto chtěla mluvit s policistou. Jak si přála, tak se stalo. Okamžitě jí na mobil volalo číslo s policejní předvolbou 974, proto hovor přijala. Hovořila se slovensky mluvícím mužem, který uvedl, že je policista z Prahy, a že má na starosti její případ. Jak žena u výslechu uvedla, hovor ji měl uklidnit.

Znovu se spojila s panem Jelínkem a pokračovala ve vkládání peněz do bitcoinmatu. Vzhledem k tomu, že nastaly komplikace s tímto bankomatem, žena vše přerušila a domluvila se s mužem po telefonu, že zbytek peněz vloží následující den. Opravdu se tak stalo. Poškozená přišla druhý den a opět byla v kontaktu s panem Jelínkem a Čuříkem a vklady do bitcoinmatu dokončila. Celkem tam za ty dva dny vložila přes 1,3 milionu korun. Další den se snažila dovolat zpět na telefonní čísla, kdy už s ní nikdo nechtěl mluvit.