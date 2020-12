Čtveřice mužů měla roky inscenovat dopravní nehody drahých vozidel a z různých pojišťoven inkasovat, třeba i několikrát ročně, statisícové částky. Jednalo se o neobvyklý případ, jehož prověřování a vyšetřování bylo a stále je pro kriminalisty náročné časově i odborně.

"Policisté územních odborů Karviná a Frýdek-Místek započali prověřování v roce 2015 na základě oznámení pojišťoven o možném pojistném podvodu. Policisté časem zjistili, že se jedná o rozsáhlou a závažnou trestnou činnost se škodou přesahující pět milionů korun, případu se tedy ujali kriminalisté z krajského odboru hospodářské kriminality. Po náročném rozplétání všech nitek případu a zadokumentování informací obvinili v minulém roce trojici mužů ve věku 40, 41 a 42 let z Karvinska a Frýdecko-Místecka," uvádí k případu mluvčí policie Soňa Štětínská.

Kriminalisté obviněným kladou za vinu, že měli ve více než 30 případech od roku 2010 do roku 2017 po vzájemné domluvě převážně v zahraničí, například v Německu, Chorvatsku, Polsku či na Slovensku, zajišťovat uskutečnění dopravních nehod.

Viníkem byl řidič levného vozidla, který „totálně“ zrušil vozidlo luxusní. "Obvinění měli po zinscenování nehod požadovat jejich likvidace formou totální škody u jednoho stejného luxusního vozidla i několikrát za sebou. Drahých aut používali několik, různých značek. Stejně tak byli schopni si pro tyto účely zajistit velké množství „majetkově slabších“ osob, které za úplatu jednaly dle pokynů obviněných (například na sebe vozidla nechaly přepsat) a u kterých mělo končit i vyplácené pojistné plnění," uvádí dále mluvčí policie.

Škoda; spolupráce se zahraničím; obvinění; domovní prohlídky; zajištěné věci…

Čtveřice měla role rozdělené, někdo obstarával vozidla, jiný přepisy na osoby a komunikaci s pojišťovnami. V jednotlivých plněních byly vypláceny i statisícové částky, celkově přišly pojišťovny podvodným jednání o zhruba 13 milionů korun, přičemž pokud by však vyplatila všechna požadovaná pojistná plnění, hrozila škoda přesahující 18 milionů korun.

Vrchní komisař odboru hospodářské kriminality obvinil trojici starších mužů ze zvlášť závažného zločinu pojistného podvodu spáchaného formou spolupachatelství, dílem dokonaným a ve stadiu pokusu. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání u dvou mužů (věk 41 a 42 let) trest odnětí svobody v rozmezí od pěti do deseti let, u 40letého obviněného trest odnětí svobody na dva až osm let. Čtvrtý, nejmladší, muž je obviněn z přečinu podvodu, rovněž ve spolupachatelství a dílem dokonaným i v pokusu. Jemu hrozí trest odnětí svobody od jednoho do pěti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

"Kauzy uvedeného typu jsou časově i odborně náročné. Kriminalisté byli v úzkém kontaktu s výrobci vozidel a pojišťovnami, samozřejmě včetně zahraničních. Spolupracovali také s orgány činnými v trestním řízení ze zahraničí, kde dokonce proběhly i některé domovní prohlídky. Při nich obecně zajistili kriminalisté kromě jiného množství platebních karet, vozidlo a mobilní telefony. Jako výnos z trestné činnosti lze definovat například hotovost přesahující 200 000 korun a nemovitost," podotýká policejní mluvčí.

Kriminalisté při prohlídkách zajistili také množství dokumentů (v řádech tisíců listů) a když k nim přičteme v rámci trestního řízení shromážděné nemalé množství dalších různých materiálů souvisejících s trestnou činností, byla analýza toho všeho vskutku náročnou součástí práce kriminalistů.

"Nutno podotknout, že některé úkony trestního řízení, zejména se zahraničním prvkem, bylo zapotřebí přizpůsobit letošní situaci Covid-19," dodala k náročnému případu mluvčí policie.