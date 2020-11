K muži (r. 1990) přišel kamarád (r. 1994) se svým známým (r. 1981), kterého ovšem majitel bytu neznal. Dali si pivko, pokecali, ale alkohol došel, proto jeden z mladíků odešel dokoupit zásoby.

"V okamžiku, když v bytě zůstal jen hostitel a 39letý muž z pohodové návštěvy sešlo. Důvodně obviněný muž požadoval po mladíkovi peníze. Po odmítnutí neváhal použít násilí. Mladíkovi uštědřil několik facek, ran pěstí a nakonec i kopanců. Než z bytu odešel, měl vzít s sebou mimo jiné peněženku, ve které byly peníze, platební karty, osobní doklady, ale také vzal mobilní telefon," popisuje mluvčí policie Eva Michalíková.

Stalo se na počátku letošního října. Kriminalisté 7. oddělení obecné kriminality z Ostravy na základě operativní činnosti a důkazních materiálů během krátké doby zadrželi podezřelého muže, který se měl násilně zmocnit osobních věcí poškozeného.

"Komisař proti násilníkovi zahájil trestní stíhání a obvinil ho ze spáchání zločinu loupež a přečinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, nyní mu hrozí pobyt za mřížemi až na 10 let. Spisový materiál byl ukončen tak, že mohl být do jednoho měsíce, tj. do konce října 2020 podán návrh na podání obžalob," doplnila mluvčí policie.