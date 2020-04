Desítky případů, kdy lidé za stavu nouze nedodrželi nařízení vlády, řešili v posledních dnech policisté a strážníci v jednotlivých obcích kraje.

Jednalo se zejména o nenošení roušek na veřejnosti. Například v úterý po poledni se dvaadvacetiletý mladík pohyboval po několika ulicích v Havířově bez zakrytých úst a nosu. Podobně si počínal i o rok starší muž v Ostravě-Vítkovicích.

Někdy šlo o dramatické situace. Například tento týden zasahovali strážníci v obchodě v Ostravě-Zábřehu u sporu prodavačky se zákazníkem.

Sundal roušku a začal plivat

Tomu se nelíbilo, že by se do prodejny mělo vstupovat jednotlivě.

„Žena přivolaným strážníkům sdělila, že z důvodu více osob v prodejně zákazníky požádala, aby vstupovali pouze po jednom. Jednomu z přítomných se to však nelíbilo, začal prodavačce nadávat a vyhrožovat jí. Poté si sundal ochranný prostředek dýchacích cest a začal kolem sebe plivat,“ uvedl mluvčí ostravských strážníků Michael Beneš s tím, že čtyřiatřicetiletého muže čeká přestupkové řízení.

Hrozí mu až deset tisíc korun pokuty.

Můžu všechno! A také party bez roušek v parku

Další výtečník (40 let) bez roušky postával u prodejny potravin v Ostravě-Dubině. Kolem v té době procházeli lidé. Když ho strážníci napomenuli, arogantně odpověděl:„Nic si nasazovat nebudu, nějaké nařízení mě nezajímá.“ Jak dodal, prý si může dělat, co chce. Také on bude mít co vysvětlovat přestupkové komisi.

Ostravští strážníci museli „rozpustit“ i dvanáctičlennou skupinku, která pobývala v parku v Moravské Ostravě. Nejenže tam takové množství lidí na jednom místě nemělo co dělat, ale účastníci navíc neměli roušky. Nasadili si je až na výzvu strážníků.

Na padesát případů zaznamenali i moravskoslezští policisté. Ochránci zákona některé situace řeší domluvou. Teprve tam, kde to již není možné, následuje oznámení správnímu orgánu.

Policisté a strážníci také kontrolují, zda je dodržováno nařízení o uzavření obchodů a provozoven. Podle Soni Štětínské z moravskoslezské policie k porušování dochází jen zcela výjimečně.

Od platnosti mimořádných opatření došlo v Moravskoslezském kraji k poklesu kriminality.

„Jedná se především o trestné činy, které mají přímou návaznost na opatření omezující vzájemný kontakt mezi osobami – zamezení volného pohybu osob, uzavření některých obchodů, restauračních zařízení a podobně,“ dodala Štětínská, podle níž ale v současně době nelze uvést konkrétní údaje. „V této chvíli není reálné poskytovat konkrétní statistiky, neexistuje analytický nástroj ke zjištění přesných, validních dat,“ vysvětlila Štětínská, která zdůraznila, že za některé zločiny spáchané za stavu nouze hrozí přísnější tresty.

I za banální krádež by tak zloděj mohl za určitých okolností strávit ve vězení až osm let.