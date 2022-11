VIDEO: Muž na Hranečníku se chtěl pobodat nožem, rychlí strážníci ho zachránili

„Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že dosud neznámý pachatel první říjnový den v ranních hodinách si vytipoval 65letého muže, který šel z obchodu. Následně při vstupu do domu šel v jeho těsné blízkosti a poté s ním nastoupil do výtahu, kde navázal komunikaci. Senior vystoupil z výtahu a šel ke svému bytu. Zřejmě neočekával žádný útok, otevřel si dveře, kdyý vtom k němu zezadu přistoupil právě neznámý muž a fyzicky ho napadl. Následně se zmocnil peněženky s doklady, platební karty a finanční hotovosti. Pak z místa utekl,“ popsala, co se zhruba stalo, policejní mluvčí Eva Michalíková.

Pro dosažení účelu trestního řízení policisté v souvislosti s prověřováním tohoto trestného činu žádají veřejnost o pomoc a spolupráci při ustanovení totožnosti muže z videozáznamu či fotografie. Jakákoliv informace by pomohla přispět k objasnění uvedeného skutku a dopadení pachatele.

„Žádáme tímto veřejnost, která by mohla k totožnosti muže poskytnout jakékoliv informace, aby se obrátila na linku 158, případně na nejbližší policejní služebnu,“ dodala Eva Michalíková.