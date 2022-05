Vraždu šestatřicetileté ženy, k níž došlo v noci z neděle na pondělí v Rychvaldu, vyšetřují ostravští kriminalisté. Vrahem je s největší pravděpodobností její bývalý manžel (47 let), který se podle zjištění Deníku zkoušel po činu také zabít. „Údajně byl pořezaný a odvezli ho do nemocnice,“ řekl Deníku jeden ze sousedů.

Rychvald, město, kde přibývá mladých rodin s dětmi a škola už nestačí

Policie je zatím na bližší informace skoupá s odkazem na probíhající vyšetřování. „V tuto chvíli můžeme potvrdit jen to, že obětí je žena středního věku a podezřelým je muž, který je v péči zdravotníků,“ uvedla v tiskové zprávě policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Mezi sousedy se povídá, že příčinou dřívějšího rozchodu partnerů a také záminkou k brutálnímu nedělnímu činu mohly být problémy v intimní oblasti. Děti neměli, starali se o dva psy. „Netuším, co se stalo, proč to udělal,“ řekl na adresu bývalého švagra bratr zavražděné ženy.

Zdeněk Nehoda slaví 70! Život mě stále baví. My pomáháme, fotbalu škodí rodiče

Potvrdil, že jeho sestra, jíž dům patřil, v neděli přivezla vrátit psy a zhruba kolem půlnoci volali sousedé policii, když slyšeli křik. Mezi bývalými partnery zřejmě došlo k hádce. Muž měl ženu nejprve udeřit kladivem a pak ji měl údajně uškrtit. Zabil také oba jejich psy. Poté se pokusil sám sebe podřezat, ovšem zabránili mu v tom policisté, kteří na místo zrovna přijeli.

Co bylo příčinou tak brutálního činu, policie nyní šetří. Podle sousedů v poslední době po rozvodu bydlel v domě už jen muž se psy. Ty si se ženou střídavě půjčovali.

„Chodili kolem nás venčit psy, taková malá rasa to byla. On nebyl moc komunikativní, byl pořád takový jako opařený. Jí když jste pozdravili nebo oslovili, tak se do řeči dala,“ prozradil jeden ze sousedů.

Komentář: Primátor na půl plynu, město na půl plynu

Policejní mluvčí Soňa Štětínská potvrdila, že kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy. „V prověřování pokračují, kromě jiného shromažďují a analyzují zjištěné a získané informace. Specialisté na místě činu zajistili stopy. S ohledem na stav řízení nelze v této chvíli poskytnout bližší informace,“ zopakovala Štětínská.