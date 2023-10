VIDEO: Policisté v Ostravě zachránili muži 200 tisíc. Vděku se však nedočkali

Já vám nevěřím. Nejste policisté. Ty uniformy jsou falešné, stejně jako vy. Nikam s vámi nepůjdu. A nevidím jediný důvod, proč bych se měl s vámi bavit o tom, co tu dělám se svými penězi. Možná mě o ně chcete připravit. Do podobných situací se stále častěji dostávají policisté u bitcoinmatů, do kterých vyděšení a vystresovaní lidé vkládají své úspory. Děje se to i v Ostravě.

Podvedení lidé často nevěří ani policistům. | Video: Deník/Jaroslav Perdoch