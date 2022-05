O bezmála čtvrt milionu korun přišla třiačtyřicetiletá žena z Ostravska. Vše začalo telefonátem muže, jenž se představil jako zaměstnanec banky. Znal její osobní údaje i bydliště. Když jí jako důkaz poslal svůj služební průkaz dané banky, uvěřila mu. Důvodem jeho telefonátu mělo být dokončení finanční transakce, kterou prováděla.

„Vzhledem k tomu, že se žena o žádnou transakci nepokoušela, myslela si, že se stala obětí podvodu,“ uvedla Eva Michalíková z moravskoslezské policie. Muž ji vzápětí spojil s údajným technickým pracovníkem banky, aby vše vyřešili. Nakonec byla kontaktována člověkem, který se představil jako policista. Podvodnické trojkolí se roztočilo naplno…

Instrukce

Muži postupně ženu instruovali k různým krokům. Komunikaci vedli přes mobilní aplikaci nebo telefonicky. Nejprve jí řekli, že pokud nechce přijít o peníze na účtu, musí navštívit banku v centru Ostravy. Zde vybrala 650 tisíc korun. Podle dalších pokynů měla vložit peníze do bankomatu. Po celou dobu byl s ní na telefonu technik, který jí říkal, co má dělat.

„Postupně jí posílal na telefon QR kódy k transakcím pro vložení peněz. Žena nakonec opakovaně vložila do bankomatu 216 tisíc korun v devíti intervalech po čtyřiadvaceti tisících korunám,“ dodala Michalíková. Poté naštěstí zavolal její manžel s tím, ať nic nevkládá, že by mohlo jít o podvod. O peníze, které již do bankomatu dala, přišla.

Obezřetnost

Podobně málem dopadla i pětadvacetiletá žena z Ostravska. Začátek byl stejný. Telefonát pracovníka banky, informace o zamítnutí transakce, přepojení na technického pracovníka a hovor s policistou. Tentokrát se podvodníci snažili oběť přesvědčit o tom, že jedinou ochranou před zneužitím účtu je zřízení půjčky v co nejvyšší hodnotě, která bude následně anulována. Komunikace opět probíhala přes mobilní aplikaci a telefon. Žena udělala vše podle instrukcí a požádala v bance o úvěr ve výši 800 tisíc korun, který jí byl schválen.

„Po celou dobu měla na telefonu podvodníka, který vyřizování slyšel. Žena poté hovor ukončila a z banky vyšla. Následně jí volal technický pracovník. Řekl jí, aby si vybrala nejvyšší možnou částku a vložila ji do bankomatu,“ uvedl Michalíková.

To se mladé ženě nezdálo a pokyn odmítla. Vzápětí se ozval falešný policista. Přesvědčoval ji, aby ve vlastním zájmu udělala to, co jí řekl pracovník banky. Naštěstí ho neposlechla a zamířila na policii.

„Znovu připomínáme lidem, buďte více obezřetní. Policista nikdy po telefonu neřeší případy, nenavádí a neříká, že máte poslouchat instrukce bankovních úředníků! Chraňte své peníze a nevkládejte je do bankomatů na cizí účty,“ varovala Michalíková.