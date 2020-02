Snad každý řidič se pravidelně na cestách setkává se spoustou mrtvých zvířat. Nejčastěji je to kočka, ježek či králík.

Takové srážky, či spíše jen přejetí, většinou nikdo nehlásí, a tak zvíře na silnici zůstane. Kolize s takovým malým zvířetem nejčastěji skončí usmrcením zvířete a vy, naštěstí, vyváznete bez úhony. I auto je zde bez většího poškození.

Horší situace nastane, když dojde ke srážce s mnohem větší zvěří. U nás je nejčetnější srážka se srnou, jelenem či divokým prasetem. Zde jsou následky takovéhoto střetu vážnější nejen pro samotné vozidlo, ale i pro jeho posádku. Stává se, že při takové nehodě jsou zraněni i lidé v samotném autě, bohužel někdy bývá zranění i smrtelné. Dnes si řekneme, jak takové srážky vozidla se zvířetem eliminovat a v případě, že ke srážce již dojde, jak správně postupovat.

JAK SRÁŽKÁM SE ZVĚŘÍ PŘEDCHÁZET?

Největší riziko je v podzimních a jarních měsících, hlavně brzy ráno a večer. Sledujte proto dobře dopravní značky. I někdy pro vás na první pohled nelogické omezení rychlosti mezi obcemi může být právě z důvodu vyššího výskytu zvěře.

Vysoká zvěř a divoká prasata chodí skoro vždy ve skupinkách. Jakmile zahlédnete jednu srnku, tak raději zpomalte, protože velmi pravděpodobně za ní vyběhnou další. Ztlumte dálková světla, protože právě ta velmi často zvíře znehybní a riziko srážky je tak mnohem vyšší. Zapněte i varovné blinkry, aby případný řidič za vámi věděl, že je před vámi nějaké nebezpečí. On nemusí zvíře vidět a vaše brždění nepochopí a začne vás třeba předjíždět.

JAK SE PŘI SRÁŽCE ZACHOVAT?

Pokud je srážka se zvířetem nevyhnutelná, je lepší do zvířete narazit čelně, protože právě vepředu vozidla je deformační plocha největší. Současně se snažte maximálně snížit rychlost za současného pevného držení volantu. Je to lepší než začít nebezpečně manévrovat a riskovat tak střet s protijedoucím vozidlem či se stromem.

CO UDĚLAT PO SRÁŽCE?

Pokud ke srážce se zvěří nakonec dojde a na silnici zůstane ležet mrtvé či zraněné zvíře, tak zastavte, oblečte si reflexní vestu, za auto dejte výstražný trojúhelník a zavolejte Policii na 158 nebo na 112 a nehodu nahlaste. Policie již sama zkontaktuje příslušného majitele honitby, který se o zvíře na své vlastní náklady postará. Takto postupujte i v případě, kdy zvíře po nehodě uteče. Je možné, že zvíře je zraněné a bude potřeba mu pomoci. Na zvíře raději nesahejte, protože může být nemocné nebo agresivní a hrozí vám tak ublížení na zdraví.

SRÁŽKA SE ZVĚŘÍ A POJIŠŤOVNA

Celou situaci zdokumentujte nafocením, klidně i jen na mobilní telefon. Zavolejte asistenční službu své pojišťovny, která vás celým postupem provede. Tento krok je důležitý pro případ vymáhání škody po pojišťovně v případě, že vaše pojistka kryje srážku se zvěří. Povinné ručení, ani havarijní ne vždy kryje tento druh škod. Vzhledem k obrovskému počtu střetu se zvěří na našich silnicích určitě stojí připojištění za zvážení.

Pokud zvíře po srážce odběhne, ale na autě zůstanou stopy po této srážce, tak opět nafoťte. Odborník pozná a potvrdí, že poškození bylo způsobeno zvěří, nehledě na to, že v případě pochybností je možné vzít i biologické stopy.

Pojišťovny jsou dnes schopné odhalit i pojistný podvod, kdy se majitel vozidla snažil zamaskovat jinou nehodu právě za srážku se zvěří. Dopouští se tak trestného činu pojistného podvodu, za který mu hrozí trest odnětí svobody až na několik let.

SRAŽENÉ ZVÍŘE NEODVÁŽEJTE!

Domácí zvíře patří jeho majiteli, který má povinnost zabránit volnému pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci a vlastník tak zodpovídá i za případně vzniklou škodu.

Lesní zvěř „patří“ provozovateli příslušné honitby. Pokud byste sražené zvíře odvezli, ať již za účelem jeho následné konzumace v podobě zvěřinových hodů či z jiného důvodu, tak se můžete dopustit trestného činu pytláctví. Kritériem, zda jde o trestný čin nebo přestupek, je hodnota upytlačené zvěře, která je stanovena Sazebníkem minimálních hodnot upytlačené zvěře. V případě jelena je to 29 300 Kč, srnce 15 900 Kč a divoké prasete 22 900 Kč. O trestný čin se jedná, je-li hodnota zvěře nad 5000 Kč.

Mgr. Ing. Marcela Kubalová

