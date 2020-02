V posledním článku jsme se věnovali problematice bezpečné přepravy dětí umístěných v dětském kočárku městskou hromadnou dopravou. V tomto vydání na předchozí téma navážeme a budeme se věnovat cestování MHD s více dětmi a dětmi samostatně.

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde

Jak již bylo posledně řečeno, cestování dopravními prostředky s dítětem v kočárku může být složité. Ještě složitější situace nastává v případě, že rodič kromě kočárku doprovází ještě další dítě. V takovém případě je třeba apelovat na rodiče, aby dítě dostatečně v rámci jeho rozumových schopností poučili o bezpečnosti při jízdě dopravním prostředkem. Dítě by mělo vědět, že manipulace s kočárkem pro maminku nebo tatínka není snadná, že se musí včas do MHD dostat a také z ní rychle vystoupit, a současně brát ohled na ostatní cestující. Starší dítě je proto třeba vždy poučit, co má dělat poté, co vejde do vozu, a když bude vystupovat. Před nástupem do vozu s kočárem a dalším dítětem v doprovodu je nutné, aby starší dítě nastoupilo do vozu dříve než rodič s kočárkem, a v blízkosti dveří hned vyhledalo místo k sezení. Rodič mezitím zaparkuje kočárek a následně může zkontrolovat bezpečné usazení staršího dítěte. Pokud totiž v dopravním prostředku místo k sezení je, měl by rodič trvat na tom, aby dítě, které není umístěno v dětském kočárku, sedělo. Při prudkém brzdění totiž malé dítě nemá dost síly, aby se vestoje udrželo, a mohlo by se zranit. Pokud ovšem v MHD žádné místo k sezení není a nikdo se neuvolí místo uvolnit, měl by rodič stojící a držící se dítě zabezpečit ještě svým tělem a pevně jej sám držet.

Rovněž je nutné, aby při cestování v dopravním prostředku mělo dítě vždy volné ruce. Pokud se dítě musí držet madla, jakákoliv věc v ruce, např. svačina nebo hračka, brání jeho bezpečnosti. Stejně tak to je i v případě, kdy dítě sedí, dopravní prostředek náhle zabrzdí. Pokud dítě drží v ruce třeba hračku, reakce dítěte nebude adekvátní, automaticky se nechytí madla, a může se snáze zranit.

Před výstupem z vozu rodič nejprve zajistí výstup staršího chodícího dítěte a poté s kočárkem z vozidla. Starší dítě by mělo vědět, že se z vozu nevystupuje výskokem anebo dokonce jinými dveřmi než rodič, a že po výstupu musí v klidu stát a čekat na rodiče manipulujícího s kočárkem na zastávce. Základní poučení o tom, že zastávka není hřiště, ale poměrně nebezpečné místo obklopené silničním provozem, by mělo být samozřejmost.

Pokud cestujeme s dítětem, které má na zádech batoh nebo aktovku, mělo by ji dítě nejpozději po nástupu do vozidla sundat, a to nejen kvůli obtěžování ostatních cestujících, ale dítě by se mohlo popruhy zaháknout za sedadla. Pokud si dítě sedne na sedadlo, nikdy by nemělo mít tašku na zádech. Zavazadlo na zádech zabírá příliš mnoho místa, které by mělo být využito k sezení. Dítě se pak posadí jen na kraj sedadla a má menší stabilitu. Při brzdění vozu se potom neudrží a s největší pravděpodobností spadne dopředu.

Společné bezpečné cestování hromadnou dopravou s dětmi je dobrou průpravou pro přípravu dítěte na jeho samostatné cestování. Než ovšem rodič dítěti povolí, aby cestovalo samo, je třeba si ověřit, že dítě dobře zná celou trasu a umí se odpovídajícím způsobem zachovat i v krizových situacích, např. při výluce či zavedení náhradní dopravy. Dítě by mělo také vědět, jak má reagovat v případě přejetí zastávky. Pokud má dítě jezdit samo například do školy, je nutné mu ukázat i zastávku, která následuje po zastávce, na které má dítě běžně vystupovat. Kdyby dítě zapomnělo vystoupit, musí vědět, jak následující zastávka vypadá a kde leží zastávka v protisměru, na kterou musí přejít, aby se mohlo vrátit zpět. Pokud je tato zastávka umístěna v nebezpečném úseku a dítě by muselo přecházet rušnou cestu, je dobré s dítětem nacvičit, aby jelo například ještě další zastávku, kde přejde snadněji, a vracelo se tedy o dvě zastávky zpět. Dítě by mělo být poučeno rovněž o svých povinnostech pro případ setkání se s revizorem, jak revizora pozná a co má dělat.

Mgr. Ludmila Hajduková

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



