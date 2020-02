Téměř každý rodič malého dítěte čas od času potřebuje využít služeb hromadné dopravy.

Pokud však rodič cestuje s dítětem v kočárku, měl by znát základní pravidla bezpečného a ohleduplného cestování. Zejména by si měl každý rodič uvědomit, že v prvé řadě je povinen při manipulaci s kočárkem věnovat svou pozornost bezpečí dítěte, současně je však třeba zachovat dost ohledu na své okolí. Stejně tak ostatní osoby by samozřejmě měly rodiči vyjít vstříc a situaci mu ulehčit, když je patrné, že pohyblivost rodiče je v důsledku manipulace s kočárkem poněkud ztížena a jeho reakční doba kvůli tomu zpomalena.

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde

Pokud rodič služeb hromadné dopravy využívá často, je většinou již podle typu přijíždějícího vozidla poučen, kudy je oprávněn do vozidla nastoupit. Plošiny pro umístění kočárků ve vozidle by měly být označeny na zevní straně příslušných dveří dopravního prostředku a je třeba, aby rodič nastoupil právě určenými označenými dveřmi, neboť průjezd kočárkem v dopravních prostředcích není z bezpečnostních důvodů dovolen.

Ostatním rodičům lze jen doporučit, aby si pokud je to možné zvolili takový prostředek a nástupní místa, které jsou pro cestování s kočárky nejpohodlnější, tzn. dát přednost nízkopodlažním vozům a dostatečně širokým zastávkám.

Před nástupem s kočárkem do MHD je rodič povinen dát přednost vystupujícím cestujícím. Následně při nástupu i výstupu musí rodič kočárek držet takovým způsobem, aby z něj dítě nemohlo vypadnout. Proto při nástupu do MHD je třeba kočárek do schůdků vynášet madlem nahoru, stejně jako při výstupu.

Pokud má rodič to štěstí, že jede nízkopodlažním spojem, je povinen s dítětem vjet do MHD popředu ve směru jízdy kočárku, naopak při opouštění nízkopodlažního vozidla vyjíždí s kočárkem s dítětem pozadu. Před opuštěním vozidla s kočárkem je vhodné dát řidiči signál prostřednictvím zařízení, které je umístěno u plošiny.

Kočárek je v MHD třeba vždy zaparkovat na vyhrazeném místě a tak, aby sedící dítě bylo zády ve směru jízdy, ležící dítě by mělo mít hlavu směřující po směru jízdy. Kočárek je třeba dobře zabrzdit, a je-li to možné, sklopit madlo tak, aby co nejméně zasahovalo do prostoru. Kočárek by neměl být nikdy postaven bokem ve směru jízdy, jak to ovšem často v praxi při přepravě více kočárků ve vozidle bývá. Při prudkém brždění by se totiž kočárek mohl převrhnout a dítě by z něj mohlo vypadnout nebo se těžce zranit. Ze stejného důvodu není dobré malé děti z kočárku v MHD vytahovat a brát je na klín. Při prudkém brzdění rodič totiž dítě neudrží.

Řidič nebo jiná pověřená osoba může z důvodu okamžité přepravní situace, např. když je dopravní prostředek plně obsazen nebo je vyhrazená plošina již obsazena jiným dětským kočárkem, popř. vozíkem pro invalidy nebo jízdním kolem, přepravu dětského kočárku odmítnout. Ačkoli je to situace pro spěchající rodiče vždy nepříjemná, řidič tak nečiní ze škodolibosti, ale proto, že odpovídá za dodržování přepravního řádu daného dopravního podniku a tím do jisté míry za bezpečnost přepravovaných osob.

Za bezpečí dítěte v kočárku odpovídá zejména rodič. Proto je povinen dítě v dětském kočárku správně připoutat a kočárek zabezpečit takovým způsobem, aby předešel vzniku zranění či jiné újmy dítěte. V případě vzniku jakékoli újmy bude vždy předmětem dokazování, zda rodič i řidič řádně splnili všechny jim uložené povinnosti. Manipulace s kočárkem při nastupování z MHD a vystupování do MHD je někdy složitá, zejména pokud nelze využít nízkopodlažního spoje. Rodiče by se neměli stydět říci si o pomoc. Reakce okolí bývají v převážné míře vstřícné. Pomoci při nástupu či výstupu s kočárkem může také řidič, ale je třeba si uvědomit, že ten má na starosti i další cestující a časový plán, a není jeho povinnost rodiči s kočárkem pomoci.

Z řady důvodů stále více osob využívá možnosti namísto kočárku cestovat s dítětem připevněným na těle pomocí šátku nebo nosítka. Dítě z bezpečnostních důvodů z nosítka ani šátku v MHD nevytahujeme, neboť v případě náhlého brzdění rodič dítě neudrží. Rodiči však lze doporučit, aby si při umístění dítěte na břiše sedl proti směru jízdy a při nošení na zádech se velmi pevně držel po směru jízdy. Sundání případného batohu by mělo být naprostá samozřejmostí neboť v případě jeho ponechání na zádech nevyužívá rodič plně celého sedadla a ztrácí tak v případě brzdění nebo nárazu stabilitu.

Mgr. Ludmila Hajduková

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



NADAČNÍ FOND PARAGRAF

Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



Informační web www.nfparagraf.cz

Hlavní témata činnosti: Právo do škol

Pomoc dětem

Pomoc obětem trestných činů

Bezpečnější Ostrava



Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100