Každý řidič, ale i spolujezdci jistě vnímají, že přepravování motorovým vozidlem má svá bezpečností pravidla.

Ačkoli se jedná o jistá omezení, jejich primárním účelem je ochrana všech osob zúčastněných na přepravě motorovým vozidlem. Tato bezpečností pravidla jsou od toho, aby nás co nejvíce ochránila před fyzikálními zákony, kterým je podřízen veškerý pohyb bez výjimky.

Článek se věnuje bezpečnostním pravidlům, jejichž účelem je snižování následků dopravních nehod, nikoliv těm, které mají za účel těmto nehodám předcházet. Obojí upravuje zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve zkratce pod názvem zákon o silničním provozu.

Tento zákon hovoří o zádržném bezpečnostním systému a rozeznává dva druhy zádržného bezpečnostního systému, a to bezpečnostní pás určený pro řidiče a přepravované osoby a dětský zádržný systém neboli dětská autosedačka, kterou je zařízení určené k zajištění bezpečnosti přepravovaných dětí, jejichž váha nepřevyšuje 36 kg a výška nepřevyšuje 150 cm.

Již z názvu pojmu zádržný bezpečností systém je zřejmé, že má sloužit k udržení cestujícího v sedadle. Tímto se minimalizují poranění o vnitřní vybavení vozu. Základní funkcí bezpečnostních pásů je pohlcení kinetické energie při nárazu vozidla, přičemž tato funkce je plněna nejen při nárazech zepředu, ale i zezadu, nebo z boku.

Obecně se předpokládá, že nepoužití bezpečnostních pásů zvyšuje riziko možných zdravotních následků nehody o jeden stupeň nahoru neboli z žádného zranění při použití bezpečnostních pásů může být v případě jejich nepoužití zranění lehké, z lehkého zranění těžké a z těžkého zranění smrtelné. Havarování v rychlosti 50 km/h bez použití bezpečnostních pásů se přirovnává pádu z výšky 10 metrů, což odpovídá zhruba 3. poschodí budovy. Jistě si každý představí, jaký pravděpodobný následek to může mít na jeho zdraví.

Řidič motorového vozidla, ale i osoby přepravované jsou povinni být za jízdy připoutání bezpečnostním pásem, pokud je jim sedadlo povinně vybaveno. Této povinnosti je nutno dostát po celou dobu jízdy, tj. nejpozději před rozjetím vozidla.

Pokud by se řidič připoutal až v průběhu jízdy, dopouští se tímto jednáním navíc i porušení povinnosti, která mu ukládá věnovat se plně řízení vozidla. Povinnost být za jízdy připoután bezpečnostním pásem, pokud je jím sedadlo povinně vybaveno, se týká i cestujících v autobuse, což si možná někteří neuvědomují a jejím porušením ponesou přímou odpovědnost.

Nepoužitím bezpečnostních pásů totiž ohrožují v případě dopravní nehody nejen své zdraví, ale i zdraví ostatních osob ve vozidle. Této povinnosti jsou zproštěny pouze osoby, které se nemohou připoutat ze zdravotních důvodů, tyto osoby jsou povinny na výzvu policie předložit o těchto důvodech lékařské potvrzení.

Myslete na to, že převážíte-li osobu, která ze zdravotních důvodů nemůže být připoutána, tak před jejím sedadlem musí být vypnutý airbag, který by v případě i malé kolize mohl způsobit fatální následky. Airbagy totiž plní svou funkci při současném použití bezpečnostních pásů. Nemějte v místech, kudy vede bezpečnostní pás, žádné pevné věci a už vůbec ne věci typu klíčů od bytu.

Podmínky pro užívání dětské autosedačky, tedy dítě s maximální váhou 36 kg a výškou 150 cm, musí být naplněny všechny najednou. Děti, které přesahují uvedené rozměry, musí užít bezpečnostních pásů. Nepoužije-li dítě bezpečnostní pás, který má ze zákona použít, je odpovědný za tento přestupek řidič osobního automobilu.

Častým nešvarem, který je vidět na silnicích, a to hlavně při dovolenkových cestách s dlouhým přejezdem, je spolujezdec, který si udělá „pohodlí“ tak, že si položí nohy na přístrojovou desku. Co se s jeho nohama stane, když dojde k nehodě a aktivují se airbagy, si asi každý dovede představit. Stejně tak je nebezpečný jakýkoliv předmět na palubní desce pod čelním sklem. V tomto případě stačí jen prudší brzdění, aby se např. z mobilního telefonu letícího z přístrojové desky stala nebezpečná zbraň.

Mgr. Marian Škarka

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



