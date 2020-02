Když se řekne jméno Karel Loprais, tak si ho snad každý spojí s automobilkou Tatra a slavnou rallye Paříž-Dakar, jejímž byl šestinásobným vítězem.

Poslední dobou se jméno tohoto úspěšného závodníka objevuje i ve spojitosti se vzdělávacím programem Jedu s dobou, kterému dělá patrona. Projekt obsahuje výcvik určený široké veřejnosti seniorského věku,tedy občanům nad 65 let, který se zaměřuje na předcházení, ale i řešení krizových situací v dopravě.

V rámci tohoto programu si každý senior může bezplatně a se svým vozidlem vyzkoušet situaci, jako je třeba smyk na ledové ploše nebo na mokrém povrchu. Mimo praxi nabízí i teoretické vzdělání o změnách v legislativě dopravy atd.

Dnes se na něj jménem Nadačního fondu Paragraf obracíme nejenom jako na slavného Monsieur Dakar, ale také jako na zkušeného řidiče, který se s námi podělí o několik užitečných rad. Jako čerstvého sedmdesátníka jsme se ho zeptali, jak se z jeho pohledu změnila doprava a jakými pravidly by se senior měl řídit v dopravě.

Jak se změnila doprava za dobu, co řídíte?

Počtem aut v provozu. Za mlada jsem znal všechny espézetky aut ve Frenštátě, dnes už si nepamatuji ani tu svoji. Už to není jako dříve, kdy jste za jízdy potkali jen pár aut. Klíčové je si to uvědomit a být o to více ve střehu.

Máte nějaké zásady, kterými se řídíte?

Těch mám několik. Před jízdou nikdy nepiju a mám i takový rituál, že si zapnu bezpečnostní pás dříve než nastartuji motor. Někteří ho zapínají až po nastartování a pak s pásem zápasí za jízdy. Zapnutý pás je velice důležitý. Kdyby došlo k nehodě, aktivují se airbagy. Když mám pás zapnutý, aktivovaný airbag mě nanejvýše zraní. Při nezapnutém pásu mi při srážce vystřelený airbag může zlomit vaz. Také se snažím parkovat vozidlo tak, abych mohl co nejdříve z místa vyjet, tzn. jak říkají motoristi i „čumákem dopředu“.

Co je pak nejdůležitější při jízdě?

Hlavní je věnovat se důsledně řízení vozidla. Netelefonovat za jízdy a pořád držet volant. Kdysi se učilo držení volantu na „za deset minut dvě“, ale bezpečnější je mít obě ruce po stranách volantu a držet ho na „tři čtvrtě na tři“. Nebudete tak mít potřebu za jízdy ručkovat, takže neztratíte přehled, kterým směrem máte natočená kola. Největší chyba je pak nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem před vámi. Odhadněte, kolik metrů vaše vozidlo ujede za tři sekundy v dané rychlosti a minimálně takový rozestup dodržujte po celou dobu jízdy. Pamatujte, že omezení rychlosti není udáno zbytečně. A při jízdě hlavně řiďte a nepoužívejte za volantem telefon.

Na co byste upozornil hlavně seniory?

Seniory bych upozornil na potřebu zdravotní prohlídky. Dovršením 65. roku jsou povinni absolvovat zdravotní prohlídku a dále v 68 letech a poté každé dva roky. Je to v zájmu bezpečnosti jich samých, ale i ostatních účastníků silničního provozu. Já sám na tyto prohlídky také pravidelně docházím. Také není od věci pokračovat ve svém vzdělání. Situace v dopravě se neustále vyvíjí, přibývají například nové dopravní značky.

Děkujeme, pane Lopraisi, že jste si udělal čas na rozhovor pro Nadační fond Paragraf. Přejeme hodně bezpečně ujetých kilometrů i v důchodu.

MARCELA KUBALOVÁ

