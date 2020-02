V minulém díle jsme se věnovali otázce dopravních nehod na přechodech pro chodce a v jejich okolí. V tomto článku se zaměříme na další povinnosti řidičů a chodců v souvislosti s jejich účastí na silničním provozu.

Chodci by se měli snažit být pro řidiče co nejvíce viditelní. V této souvislosti byla zákonem zavedena povinnost nosit reflexní prvky, jestliže se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti nebo v místech, kde není veřejné osvětlení. Bez nich, navíc ještě v tmavém oblečení, se chodci mohou stát pro řidiče téměř neviditelnými, a nejen že se dobrovolně vystavují nebezpečí, ale hrozí jim za to dokonce pokuta.

Skutečnost, že řidič motorového vozidla přehlédne chodce, případně jej spatří až na poslední chvíli, kdy již není schopen adekvátně zareagovat a zabrzdit, nebo mu to nedovolují jiné okolnosti, např. protijedoucí vozidlo, z důvodu kterého není schopen se vyhnout chodci jdoucímu při krajnici na úzké vozovce, však nezbavuje řidiče sama o sobě odpovědnosti za újmu na zdraví, případně také za horší následky v podobě úmrtí. Pokud však byl chodec objektivně pro řidiče neviditelný, může mít tato okolnost vliv při posuzování jeho spoluzavinění .

Řidiči by také měli dbát zvýšené pozornosti v případě, že se chodec jeví jako opilý. Osoby pod vlivem alkoholu mohou být nebezpečné nejen samy sobě, ale také svému okolí, neboť se velmi často chovají zcela nevyzpytatelně. Mohou nečekaně vstoupit do vozovky nebo na ni upadnout, případně například „odpočívat“ uprostřed silnice. Z toho důvodu je nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v nočních hodinách a místech, kde je pravděpodobný výskyt podnapilých chodců. Dále je také vhodné při objíždění takových osob dodržovat dostatečnou bezpečnou vzdálenost a přizpůsobit rychlost svého vozidla tak, aby řidič mohl v případě náhlé změny chování podnapilé osoby přibrzdit, případně se jí vyhnout a zabránit kolizi.

Chodci by se měli pohybovat pouze na chodnících nebo na stezkách pro chodce, v obytné a pěší zóně pak mohou užívat celou šířku komunikace. Jestliže jsou chodníky neschůdné nebo v některých místech vůbec nejsou, musí se pohybovat po levé straně vozovky, a to po krajnici nebo co nejblíže levému okraji.

Vždy však platí, že by se v blízkosti komunikace měli chovat ukázněně, zejména pak nečekaně nevcházet do vozovky bez rozhlédnutí s tím, že řidiči si jich přece musí všimnou a včas zareagovat, nepostrkovat se na chodnících, nepřecházet komunikace mimo vyznačené přechody pro chodce nebo nevstupovat do vozovek na červenou.

V případě, že dojde k dopravní nehodě v důsledku porušení povinností chodce nebo jeho neukázněného chování na vozovce, vždy je následně zkoumáno, zda řidič vozidla mohl nehodě zabránit.

Mgr. Michaela Tarjanová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



