Při řízení motorových vozidel děláme velké množství chyb, které mohou významně ovlivnit dění okolo nás.

Z hlediska závažnosti se může jednat o pochybení, která zákon sice neporušují, avšak výsledkem může být například emocionálně vyhrocená situace mezi řidiči. Obdobné konfliktní situace, kde emoce hrají prim, vyústily v mnoha případech až k fyzické potyčce.

Ve vztahu k těmto nešvarům lze jedině doporučit, abychom se například vyvarovali reakce v podobě urážlivého gesta neverbálního charakteru, neboť urážlivá reakce většinou vyvolá pouze a jedině urážlivou odpověď.

Navíc si můžeme teprve po následné analýze našeho způsobu jízdy uvědomit, že měl ten druhý řidič vlastně pravdu. S přihlédnutím ke zrychlujícímu se tempu života a velké míře každodenního stresu, spojeného se zvládáním mnohdy nelehkých životních situaci, je nejlepší radou se nad unáhlené úsudky spíše povznést a soustředit se na mnohem důležitější okamžiky v lidském životě.

Významná část každodenních pochybení řidičů v dopravě je však způsobilá zapříčinit následky fatální, kdy dochází ke smrtelným dopravním nehodám, případně musí viník dopravní nehody spojené s vážnějším ublížením na zdraví čelit trestněprávnímu postihu.

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI

Řidič vozidla jedoucí za jiným vozidlem musí ponechat za ním dostatečnou bezpečnostní vzdálenost, aby se mohl vyhnout srážce v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení vozidla, které jede před ním.

V souvislosti s bezpečnou vzdáleností je velice často užíván časový údaj dvě sekundy, když se jedná o průměrnou dobu reakce řidiče na vzniklou situaci a počátek účinného brzdění.

Pro příklad lze uvést, že když vozidlo před námi začne brzdit, pak my rozhodně nezačneme brzdit ve stejném okamžiku, ale právě se zpožděním. Obecně se uvádí, že uvedené zpoždění trvá zhruba dvě sekundy. V praxi je vhodné, abychom si pro představu bezpečné vzdálenosti povšimli okamžiku, kdy auto jedoucí před námi mine námi zvolený pevný bod (například strom, dopravní značku a podobně), a od tohoto okamžiku napočítat dvě sekundy.

Pokud k tomuto bodu dojedeme dříve než za dvě sekundy, nedodržujeme bezpečnou vzdálenost a je potřeba zvětšit odstup. Současně se můžeme setkávat s dopravním značením, které nám při odhadu bezpečné vzdálenosti mohou pomoci.

ZÁCHRANÁŘSKÁ ULIČKA

Každoročně jsou v televizi prezentovány někdy až nepochopitelné záběry kamer z kabiny záchranářů, při nichž jiný řidič civilního vozidla vytvoří nepochopitelnou překážku, čímž zkomplikuje či dokonce zamezí příjezd záchranářů na místo dopravní nehody.

Stává se relativně běžnou praxí, že v dlouhé koloně tvoří jedno či více vozidel nepřekonatelnou překážku pro vozidlo záchranářů. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby kterýkoliv řidič sledoval důležité změny v dopravních předpisech, které jsou pravidelně prezentovány hromadnými sdělovacími prostředky, neboť i v této zdánlivě neměnné dopravní oblasti došlo v průběhu roku 2018 k významné změně.

Podle zákonné úpravy platí, že na komunikacích se dvěma pruhy v jednom směru jízdy řidiči jedoucí v levém pruhu zajíždějí co nejvíce ke své straně. Řidiči jedoucí v pruhu pravém zajíždějí co nejvíce doprava. V případě, že v jednom směru jízdy jsou tři pruhy, řidiči jedoucí v krajním levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva, řidiči jedoucí v pruhu prostředním a pravém zajíždějí co nejvíce doprava. Záchranářská ulička tak vzniká mezi levým a prostředním proudem vozidel.

Na dálnici o čtyřech pruzích v jednom směru jízdy opět najíždějí ti v krajním levém pruhu co nejvíce doleva, řidiči v ostatních pruzích se řadí co nejvíce doprava. Průjezd pro záchranáře tak opět vzniká mezi nejkrajnějším levým pruhem a pruhy ostatními. Kterýkoliv řidič by měl myslet na dané pravidlo neustále, neboť se kdokoliv z nás může ocitnout v situaci, kdy budeme potřebovat okamžitou pomoc záchranářů.

V příštím díle se budeme zabývat správným řazením, podceňováním svých schopností a důvěrou v bezpečnostní prvky automobilu.

Mgr. Jiří Hajduk

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

