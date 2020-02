Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy.

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu.

Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu. Jakožto názorná pomůcka nám poslouží obyčejný zip, neboť se běžně setkáváme s pojmem takzvaného zipování. Kvalitní střídání vozidel při aplikaci pravidla zipu je záruka, že dopravní kolona buď nevznikne vůbec, či vznikne pouze v zanedbatelném měřítku.

V obdobných případech je nezbytné oprostit se od sobeckého upřednostnění našeho vozidla na úkor jiných, ale je nezbytné myslet i na ostatní. Pouze společnou snahou o vytvoření pravidelného střídání se vozidel při zúžení docílíme rychlejšího průjezdu, když je nezbytné si uvědomit, že na silnici prostě a jednoduše nejsme sami.

PODCEŇOVÁNÍ SVÝCH SCHOPNOSTÍ A LIMITŮ VOZIDLA

S železnou pravidelností slýcháváme o snaze zákonodárců snížit dopravní nehodovost skrze restriktivní opatření či nastavení vhodných nástrojů, které mohou alespoň snížit pravděpodobnost vzniku nebezpečných situací v dopravě. Opakovaně se diskutuje o řidičském oprávnění na zkoušku pro čerstvé držitele řidičského oprávnění.

Taktéž bodový systém byl bezesporu zaveden s myšlenkou pomoci bezpečnosti na silnicích a v dopravě. I přesto jsme každoročně svědky podcenění dopravní situace či podcenění nebezpečnosti určitého dopravního úseku či křižovatky.

Velice často mají mnozí řidiči pocit, že je na známém úseku silnice nedokáže již nic překvapit, a opomenou sledovat dopravní značení. Stejně tak každodenní rutinní dojíždění vozidlem do zaměstnání může mít za následek přehlédnutí červeného signálu na semaforu a podobně. Bezmezná důvěra v nemožnost selhání brzdného systému našeho zbrusu nového vozidla je taktéž nesprávná, neboť automobil bude vždy pouze stro, který se prostě a jednoduše může porouchat. S jakýmkoliv vozidlem je nezbytné se vždy seznámit, a to včetně jednotlivých prvků řízení.

Každé vozidlo v hraničních situacích reaguje odlišně, tudíž se nelze spoléhat na prosté konstatování, že zrovna ten náš typ vozidla dopadl ve zkušebním testu nejlépe. Užití cizího vozidla je vždy riziko, neboť i odlišná citlivost spojkového pedálu nás může neočekávaně vyvést z míry a zapříčinit ztrátu přehledu o dopravní situaci okolo nás. Před každou jízdou je potřeba překontrolovat i tak banální a rutinní věc, jako je nastavení zrcátek, sedadla řidiče či volantu, neboť i tyto detaily mají vliv na schopnost řidiče správně reagovat na vzniklou dopravní situaci.

Ačkoliv každoročně slýcháme, abychom nepřeceňovali své síly při dlouhých zahraničních cestách do dovolenkových destinací a nespoléhali na prosté konstatování, že těch posledních pár kilometrů už zvládnu, přesto dochází ke smrtelným nehodám těsně před koncem cesty. Je tudíž potřeba varování dopravních odborníků respektovat a zejména se jimi řídit.

BEZMEZNÁ DŮVĚRA V BEZPEČNOSTNÍ PRVKY AUTOMOBILU

Moderní automobil disponuje celou řadou bezpečnostních funkcí či asistenčních prvků, které nám mohou ulehčit užívání vozidla, případně nám mohou pomoci při obtížných situacích v provozu. Nelze se však na tyto funkce bezmezně spoléhat, neboť se stále jedná pouze o funkce pomocné. Funkce, jako jsou ABS, ESP či například pohon všech čtyř kol, nám mohou účinně pomoci v krizové situaci, avšak tuto krizovou situaci nevyřeší.

Vždy je potřeba se spoléhat sám na sebe a zejména na své reflexy, lidské smysly a v neposlední řadě řidičské zkušenosti. Parkovací asistent, rozpoznávání dopravních značek na displeji palubního počítače či upozornění na nebezpečné přiblížení se k vozidlu před námi je samozřejmě k nezaplacení, ale vždy je potřeba pamatovat na to, že je rozhodující primárně naše reakce v podobě pootočení volantu či námi provedený úkon v podobě sešlápnutí brzdového pedálu.

Mgr. Jiří Hajduk

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



