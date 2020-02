Na konci roku 2018 jsme v Deníku a v jeho úterní tištěné příloze Ostravský týdeník zveřejnil manuál pro děti v případě ohrožení. Kromě kontaktů na celostátní úrovni, jakými jsou Policie ČR či Linka bezpečí, jsme uvedli, že od 2. ledna 2019 bude v Ostravě otevřeno Krizové centrum pro děti. Tak se také stalo.

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde

Protože jde o první centrum na území Ostravy, které poskytuje odbornou pomoc pro dětské oběti, zeptali jsme se vedoucí Krizového centra, Bc. Veroniky Zajícové, na první dojmy a zkušenosti z jeho provozu.

Jsme moc rádi, že se tato služba na území Ostravy objevila. Z čeho vznikla potřeba otevřít Krizové centrum pro děti?

V Moravskoslezském kraji nebyla žádná sociální služba specializující se na krizovou pomoc dětem. Některé sociální služby poskytují pomoc dětem až od 15 let a právě pro děti do 15 let, žádná pomoc nebyla. Proto od 2. ledna 2019 vzniklo Krizové centrum pro děti a rodinu v Ostravě, máme tedy za sebou skoro rok fungování a můžeme říct, že pomoc u nás vyhledalo již více než 100 dětí z celého Moravskoslezského kraje. Nejvíce dětí je z Ostravy, ale to je dáno tím, že právě v tomto městě sídlíme.

Od kterého věku se mohou děti na vás obrátit?

Jsme tady pro všechny děti do osmnácti let, ale také pro jejich blízké. Menší děti většinou doprovází někdo blízký a někdy za námi přijde přímo dospělý, který má o dítě starost. Nejsme tady totiž pouze pro děti, ale také pro rodiny, které mají dítě ohrožené krizí.

S čím se na vás mohou děti obracet?

Děti se na nás mohou obracet s nejrůznějšími problémy a trápeními. Člověk se někdy ocitne v situaci, kdy má pocit, že to už nezvládne sám. Může se jednat o problémy se vztahy, s kamarády, problémy ve škole nebo doma, pocity samoty. Pomáháme také dětem překonat ztrátu, pokud jim někdo blízký odejde ze života nebo zemře. Obrací se na nás děti, které se sebepoškozují nebo myslí na sebevraždu, ale také děti, které někdo šikanuje nebo týrá. Je důležité vědět, že na to nejsou samy, a že je tady někdo, kdo jim bude naslouchat.

Ovlivní ty starosti, se kterými k vám děti chodí, i s blížícími se Vánoci?

To vlastně ještě nevíme, protože to budou naše první Vánoce (rozhovor se uskutečnil na konci listopadu - pozn. redakce), vznikli jsme teprve v lednu tohoto roku. Z jiných organizací, ze kterých náš tým vzešel, ale máme zkušenost, že Vánoce obecně bývají období, které je dost emotivní. Doma bývá kolem Vánoc obecně hodně rušno, dospělí mívají velký shon. Může se objevit smutek z toho, že rodiče se moc dobře nestarají nebo rodina nemá dostatek peněz. Někdy se děti trápí tím, že táta s mámou spolu už nežijí, nebo že někdo blízký odešel nebo zemřel a bude chybět u štědrovečerního stolu.

Zmiňovala jste tým. Kolik vás vlastně v Krizovém centru pro děti pracuje?

Celkem je nás pět, jsme tým sociálních pracovníků a psychologů. Když k nám přijde například celá rodina, může si vybrat, jestli chtějí pracovat všichni dohromady, nebo dají přednost individuální konzultaci.

Chodí k vám pouze rodiny, nebo může přijít dítě i samo? Musí mít souhlas zákonného zástupce?

Dítě k nám může přijít samo, souhlas rodičů nebo zákonných zástupců mít nemusí. Pokud přijde s někým dalším, samo se rozhodne, jestli spolu chtějí zůstat i v poradenské místnosti, anebo na něj má doprovod raději počkat v čekárně. Velmi si zakládáme na tom, aby se u nás děti cítili v bezpečí. Informace, které se dozvíme, pečlivě chráníme a pokud si to dítě nepřeje, nesdělujeme je ani zákonným zástupcům. Výjimkou jsou informace o spáchání trestného činu, to samozřejmě jednáme v souladu se zákonem.

Jak vás mohou děti kontaktovat? Máte bezplatnou telefonní linku, jste na sociálních sítích?

Máme normální telefonní číslo 778 111 281, které je zpoplatněné. Fungujeme ale i na všech běžných komunikátorech, jako je WhatsApp, Viber nebo Messenger. Kdo chce, může si nás snadno najít i na facebooku a Instagramu.

Je služba bezplatná?

Ano. Nic se u nás neplatí. Klient nemusí uvádět ani jméno, ale třeba jen přezdívku nebo může vystupovat anonymně.

Kde vás děti mohou najít?

Děti nás kromě sociálních sítí fyzicky najdou vBohumínské 50 ve Slezské Ostravě. Je to kousek za Novou radnicí přes řeku. Místní by řekli, že jsme na Kamenci. Děti se mohou objednat telefonicky, nebo mohou přijít samy bez objednání podle ambulantních hodin, které jsou uvedené na internetu.

Děkujeme za rozhovor,

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



NADAČNÍ FOND PARAGRAF

Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



Informační web www.nfparagraf.cz

Hlavní témata činnosti: Právo do škol

Pomoc dětem

Pomoc obětem trestných činů

Bezpečnější Ostrava



Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100