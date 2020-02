Snad každý člověk se ve svém životě někdy dostal do sporu. Již děti se na pískovišti či ve školce hádají, nebo se rovnou perou o hračky.

Vtéto fázi života většinou zasáhnou jejich rodiče. Když jsme starší, spory si již řešíme sami. Buď se s protistranou dohodneme, nebo ne. Pokud ne, tak se často stane, že jedna strana podá na druhou stranu žalobu k soudu. Existuje však i jiný způsob, rychlejší, méně finančně náročný, diskrétní. Tomuto způsobu se říká mediace.

Protože jde o relativně nový pojem v oblasti řešení sporů, a pro mnoho lidí není zcela jasný, Nadační fond Paragraf se obrátil na zkušeného mediátora, Mgr. Tomáše Zmiju, aby mu položil několik otázek, které úlohu mediátora, i účel samotné mediace, čtenářům Deníku přiblíží. V dnešním díle tak zveřejňujeme jeho první část.

Pane Zmijo, co vlastně mediace znamená?

Z mého pohledu je mediace možnost bavit se o sporu jinak. Jiný úhel pohledu na spor i na druhou stranu. Prostředníkem tohoto jiného „pohledu na věc“ je právě mediátor. Člověk, jehož úkolem je podpořit vaše porozumění tomu, v čem spor vlastně spočívá, jaká témata jsou jeho součástí. A když porozumíte, máte možnost se rozhodovat, jak daná témata budete řešit. A taky máte možnost pochopit jednání druhé strany, aniž s ní musíte souhlasit. Výstupem mediace pak může být ona kýžená dohoda ohledně řešených bodů, ale také domluva na rozhodnutích, které strany pro vyřešení učiní. Často říkám, že mediátor je jakýmsi tlampačem, zesilovačem toho, co mezi vámi probíhá, a taky tlumočníkem z češtiny do češtiny. Mediace může najít své uplatnění v rodinných sporech (klasicky rozvádějící se partneři a jejich děti), sousedských přích, ve sporech malých firem apod. Všude, kde strany spolu potřebují nebo musí dále jednat, kde mají vůli a chuť spor řešit vlastními silami. A výborně funguje mediace jako prevence začínajícího sporu či konfliktu.

Jaké jsou výhody mediace?

Základními pilíři a výhodami mediace jsou dobrovolnost účasti na mediaci (a tedy i možnost ji kdykoliv ukončit) a naprostá důvěrnost setkání ze strany mediátora. V porovnání se soudním řízením je to dále jednoznačně rychlost, nižší vynaložené náklady, a hlavně možnost rozhodovat si spor sám za sebe, nikoliv z hlediska vyšší moci či autority. Navíc se mediace může se souhlasem stran zúčastnit kdokoliv další, kdo jim může pomoci jejich spor pozitivně ovlivnit, dodat potřebné informace apod. Z mé praxe jsou to často advokáti, sousedé, finanční poradci, další rodinní příslušníci.

Jak mohu mediátora najít, respektive kontaktovat?

Ideální je vyhledat mediátora ve spolupráci s druhou stranou nebo sami ze seznamu mediátorů, který vede Ministerstvo spravedlnosti (mediatori.justice.cz). U mediátorů zde zapsaných máte garanci toho, že prošli státními zkouškami z mediace, výkon jejich praxe podléhá kontrole a musí vycházet ze zákona o mediaci. V případě, že vám soud nařídí mediaci nebo tzv. první setkání se zapsaným mediátorem (jakýsi předstupeň mediace, rozhovor o možnostech mediace, kdy klienti zváží, zda mediaci ano, či ne), vybírá vždy z tohoto seznamu.

Jak takové sezení s mediátorem vypadá?

V mé praxi se s klienty obvykle potkávám nejdříve v rámci bezplatných konzultací, kdy si povídáme o tom, co mediace nabízí, jaké mohou být výstupy. Pak se sami dobrovolně rozhodnou, zda zahájí mediaci. V takovém případě se potkáváme u mě v kanceláři, klienti za sebe vykládají (samozřejmě, že často, hlavně zpočátku, hodně bouří emoce, které ke konfliktu patří a mají svůj smysl), co potřebují řešit, v čem vidí problémy a já jim pomocí mediačních technik pomáhám v rozhovoru najít vzájemné porozumění, jsem oním tlampačem. Jedno setkání trvá obvykle tři hodiny a průměrně se potkáváme 4 5 krát. Platí úměra, čím déle váš spor trvá, tím déle bude trvat jeho zpracování, ať už jakoukoliv formou.

Kolik to stojí?

Mediace je komerční službou, tedy ceny mohou být různé, v našem regionu průměrně 800 1200 Kč za hodinu setkání.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

