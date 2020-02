V minulém dílu našeho celoročního seriálu článků, který pro vás připravuje Nadační fond Paragraf, jsme se začali věnovat mediaci, jako způsobu mimosoudního řešení sporů mezi lidmi.

Dnes budeme pokračovat v našem rozhovoru s Tomášem Zmijou, zkušeným ostravským mediátorem.

Co se stane, pokud je mediace nařízená soudem a strany se u mediátora dohodnou?

Obvykle spolu sepisujeme mediační dohodu (k ověření formální správnosti si strany v tomto případě často zvou i své právní zástupce, což je zcela v souladu s principy mediace). Dohodu mohou strany nechat schválit soudem nebo může mít podobu notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti, čímž strany získají tzv. vykonatelný právní titul. Ovšem jako v jiných oblastech i zde platí, že funkční dohoda je vždy o tom, že jí musím rozumět a musím mít vůli ji plnit. Jinými slovy, stejně dobře může fungovat ústní dohoda, k níž klienti na mediaci dojdou, a není to v mé praxi výjimkou.

Co když se nakonec strany nedohodnou?

Někdy se prostřednictvím mediátora podaří vyřešit spor celý, jindy jen jeho část. Někdy se stane, že se strany, i přes veškerou snahu mediátora, na řešení sporu nedohodnou. V tomto případě mají stále možnost obrátit se na soud nebo arbitráž. Pokud je to jejich rozhodnutí, k němuž sami dojdou, je to pro mě jako mediátora zcela v pořádku.

Může mediace sloužit i jako prevence?

Přijde mi, že slovo prevence je samo o sobě v našich končinách termínem, který nemá příliš velkou váhu. Ať už je to prevence čehokoliv (od prevence v oblasti zdraví, přes prevenci kriminality, až třeba po prevenci dopravních nehod zapříčiněných třeba telefonováním), mám za to, že každý ví, co by měl, a skoro nikdo tak nečiní.

A prevence konfliktů? S pomocí mediátora?

Začínají se na mě obracet klienti (teď aktuálně hlavně bývalí či rozcházející se partneři), kteří už mají mezi sebou konflikt, ale ještě jsou schopni se spolu nějak, více či méně, domlouvat. A současně si uvědomují, že ještě mají čas a sílu vyjasnit si, co je třeba. Skousnout citová ublížení, dát možnost sobě (a svým dětem) jít dál a normálně se spolu bavit.

To je podle mého názoru prevence v praxi. Včas si říct, nefunguje nám to, chceme s tím něco dělat, byť ještě přesně nevíme co (často na setkáních zaznívá: našli jsme si vás, ale nemáme s mediací žádnou zkušenost). Tedy prevence v tom smyslu, že se konfliktu a jeho zpracování začnu věnovat co nejdříve. Neboť platí okřídlené, čím dříve, tím lépe. Ve sporu, který trvá x let a stejně tak dlouho se spolu jeho aktéři nebaví, najdou těžko jeho rozuzlení v rámci několika mediačních setkání.

Mohl byste čtenářům přiblížit vaši práci nějakými příklady z praxe?

Dva sousedé, dva pozemky. Dle verze jednoho, staršího pána Václava, měl ten druhý, Martin, vniknout na jeho pozemek, ořezat několik větví z jeho vzrostlého ořešáku a při přelézání poničit plot. Bezdůvodně. Pokud mu neuhradí způsobenou škodu, podá na něj trestní oznámení. Martin byl zcela jiného názoru. Na doporučení se potkali u mě v kanceláři.

A za mé asistence došli k postupnému vysvětlení. Martinova chalupa je v těsné blízkosti stromu, který už je hodně starý. Během silné bouře a větru se obával, že se strom zřítí a poškodí chalupu. Navíc měl obavy o malou dcerku, která tam byla s ním a s manželkou. Václav na své chalupě nebyl, jezdí tam už jen zřídka a dovolat se mu nedalo.

Václav vysvětlil, že už telefon nepoužívá. A taky to, že strom měl pro něj hlavně citovou hodnotu, sadil ho s tatínkem. Vlastně mu nešlo vůbec o peníze. Přijal Martinovu omluvu. A nakonec také nabídku na odkup části svého pozemku, o který už neměl sílu se starat.

Nebo jsem řešil případ, kdy se klienti nejdříve obrátili na soud, následně jim byla nařízena mediace se mnou. Oba přicházeli s pocitem, že dlužníkem je ten druhý a přes to “nejel vlak“. Během mediačních setkání a s mou podporou se postupně pohádali (ano, i hádku má mnohdy smysl podpořit), uklidnili a následně si pomalu začali vyjasňovat, jak aktuálně vidí “obsah dluhu“. Naposledy jsme se viděli na jaře a následně mi napsali, že se již sami dokázali dohodnout na smíru.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



NADAČNÍ FOND PARAGRAF

Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



Informační web www.nfparagraf.cz

Hlavní témata činnosti: Právo do škol

Pomoc dětem

Pomoc obětem trestných činů

Bezpečnější Ostrava



Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100