Není nijak výjimečné, že se chodec stane účastníkem dopravní nehody. Oproti řidičům motorových vozidel jsou však chodci nesporně zranitelnější a nezřídka pro ně nehoda mívá trvalé, nebo dokonce tragické následky.

Řidiči motorových vozidel by proto měli dbát zvýšené opatrnosti v místech, kde se chodci vyskytují nebo kde lze jejich výskyt předpokládat. Zejména pak na přechodech pro chodce lze zjednodušeně říct, že za nehodu zpravidla odpovídá řidič motorového vozidla, neboť tito nesmí chodce přecházející po přechodu ohrozit, ale ani omezit. Totéž platí i v případě, že chodec zjevně hodlá přejít. Z toho důvodu by se řidiči měli k přechodům pro chodce přibližovat takovou rychlostí, aby byli schopni před přechodem zastavit i v případě nenadálého vstupu chodce do vozovky v tomto místě.

U přechodů pro chodce také často dochází k situacím, kdy v případě jízdy několika vozidel za sebou řidič prvního jedoucího automobilu stačí před přechodem pro chodce dobrzdit, ale řidiči dalších vozidel již nestačí na jeho zastavení nebo přibrzdění včas reagovat a při nedodržení bezpečné vzdálenosti dojde ke střetu vozidel. Pokud chodec přechází čtyřproudovou vozovku, vozidlo v pravém jízdním pruhu mu dalo přednost, avšak vozidlo v levém jízdním pruhu se s chodcem střetne, je viníkem právě řidič vozidla jedoucí v levém pruhu.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat dětem a seniorům, u kterých judikatura předpokládá, že právě tyto osoby pravidla silničního provozu poruší. Proto vidíte-li blízko přechodu pro chodce dítě nebo seniora, raději přibrzděte.

Mgr. Michaela Tarjanová

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



