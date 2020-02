V minulém díle jsme se seznámili s vyživovací povinností rodičů k dětem.

Dnes odpovíme na otázky, co dělat, když tato vyživovací povinnost není řádně plněna a jak to funguje mezi manžely.

Co se stane, když některý z rodičů svou vyživovací povinnost řádně neplní?

Zanedbání povinné výživy je kvalifikováno jako trestný čin a patří mezi nejčastěji páchané trestné činy v ČR. Pokud by vyživovací povinnost některý z rodičů neplnil, rozhodne o ní u nezletilého dítěte soud, a to i bez návrhu. Nezletilé dítě zastupuje v soudním řízení jeho zákonný zástupce, do jehož péče bylo dítě svěřeno.

Pokud povinný rodič na své dítě soudem stanovené výživné řádně neplatí, má oprávněná osoba možnost obrátit se na soud s návrhem na exekuci. Další možností, jak získat výživné zpětně, je podání trestního oznámení pro zanedbání povinné výživy. Toto je možné, pokud je výživné dlužné za více než čtyři měsíce. Povinné osobě za toto hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody.

S řešením situace, kdy není výživné řádně placeno, není radno otálet. I když zákonný nárok na výživu se nepromlčuje, jeho jednotlivá plnění ano. Jako první instituci můžete navštívit orgán sociálně právní ochrany dětí, při výkonu rozhodnutí se můžete obrátit přímo na soud a s trestním oznámením na policii.

Pro doplnění je potřeba uvést, že vyživovací povinností nelze chápat jen povinnost poskytovat vyživované osobě stravu, ale i ošacení, bydlení, zdravotní péči atd.

A jak je to mezi manžely?

Také manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, přičemž tato povinnost má přednost před vyživovací povinností jejich dětí. Zde platí, že hmotná a kulturní úroveň obou manželů má být v zásadě stejná. Pokud vyživovací povinnost jeden z manželů neplní, o jejím rozsahu může na návrh rozhodnout soud, který přihlédne k péči o společnou domácnost.

Pokud spolu manželé žijí a jeden z manželů zajišťuje běžný chod domácnosti, měl by mít každý z manželů po sečtení obou příjmů a po odpočtu výdajů stejnou částku pro svou potřebu.

Tato povinnost končí rozvodem manželství?

Nemusí tomu tak být. I když se jedná o vyživovací povinnost mezi manžely, může nastat situace, kdy vyživovací povinnost trvá i po rozvodu manželství. Rozvedený manžel/manželka, který není schopen se sám živit, může žádat výživné od bývalého manžela/manželky. Tato neschopnost sám se živit však musí mít původ v rozváděném manželství. Výživné tak má šanci získat např. matka, která celý den pečuje o dvě a více dětí, nebo žena, která po dobu trvání manželství pečovala o rodinu tak, že zůstala v domácnosti, a která má nyní malou šanci uplatnit se na trhu práce, ale také např. invalidní manžel, který byl v manželství odkázán výhradně na svou manželku, a to jak po pečovatelské, tak i po finanční stránce.

Výše výživného zde však nevychází z požadavku na stejnou životní úroveň, ale z požadavku na zajištění existenčních potřeb vyživovaného manžela či manželky a možností vyživujícího manžela či manželky. Soud také přihlíží k věku postiženého a zdravotnímu stavu obou bývalých manželů.

Pokud ale rozvedený manžel, který má platit výživné, zavinil rozpad manželství, může mu být vyměřeno na dobu tří let od rozvodu výživné tak, aby životní úroveň obou rozvedených manželů byla stejná.

Soud může povinnost platit výživné přiznat i na omezenou dobu, např. než děti nastoupí povinnou školní docházku.

Může mě bývalý manžel vyplatit?

Ano, výživné nemusí mít podobu jen pravidelně se opakujících plateb, ale můžete jej vyřešit i jednorázovou platbou. Takto se to dá řešit ale jen u bývalých manželů, ne v případě výživného na děti.

Otázku výživného si mohou snoubenci ošetřit v manželské (často nazývané předmanželské) smlouvě a sjednat si tak podmínky vyživovací povinnosti po případném rozvodu. Zde však doporučujeme navštívit odborníka, který pomůže takovouto smlouvu vypracovat. Ideální je smlouvu sepsat u notáře, bez jehož razítka by byla smlouva neplatná.

Příště náš seriál věnovaný výživnému uzavřeme tím, že si vysvětlíme vyživovací povinnost mezi předky a potomky i úhradu nákladů neprovdané matky.

Ing. Mgr. Marcela Kubalová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

