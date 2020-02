Vánoce samotné, ale i měsíce, které jim předcházejí, jsou finančně stresujícím obdobím, které navíc vybízí k impulzivnímu jednání.

V předvánoční době sílí příval nabídek nejrůznějších bleskových půjček na to či ono. Je jednoduché podlehnout, vánoční dárky nakoupit bez přemýšlení, zda na ně skutečně máte peníze, a řešení odsunout na později. Cenou za tento luxus krátkodobé finanční svobody jsou však často závratné úroky nebo jiné, skryté nevýhody. Ve výsledku za takovou půjčku často zaplatíte mnohem více, než jste si původně půjčili. V žádném případě nelze doporučit půjčování peněz na věci s krátkou životností nebo v hodnotě, kterou jste schopni v rozumném čase našetřit, a to ani v případě, že se jedná právě o vánoční dárky.

Pokud se skutečně rozhodnete půjčku si vzít, prostudujte nejprve pečlivě její podmínky, volte známé a důvěryhodné poskytovatele a vyhněte se nabídkám na internetu nebo neprověřeným subjektům, zejména těm, jejichž nabídky jsou na první pohled až neuvěřitelně výhodné. Podrobné zkoumání podmínek, pokud k tomu vůbec před uzavřením smlouvy budete mít příležitost, často odhalí řadu háčků. Zamyslete se nad tím, jestli budete půjčku skutečně schopni splácet, zda nejsou splátky neúnosně vysoké a jestli Vaši schopnost splácet neohrozí třeba delší pracovní neschopnost.

Půjčit si peníze je možné i bez písemné smlouvy. K tomu, aby vám vznikl (nevýhodný) závazek, stačí i dohoda po telefonu nebo přes internet. Je ale více než vhodné sjednat si vše písemně, a to i v případě, že si peníze půjčujete od kamaráda nebo člena rodiny. Se smlouvou získáte jistotu a důkaz o tom, co jste si přesně dohodli. Smlouvu vyžadujte a před podpisem si ji pečlivě prostudujte včetně případných doplňků, zejména obchodních podmínek.

Při posuzování výhodnosti půjčky je tím prvním, na co je nutné se zaměřit, výše úroků a existence dalších poplatků a nákladů. Nejlépe uděláte, pokud budete sledovat RPSN, neboli roční procentní sazbu nákladů. Tato hodnota uvádí, jaké procento z dlužné částky poskytovateli půjčky ročně zaplatíte nad rámec samotného dluhu. Zahrnuje tak nejen úrok, ale i veškeré další poplatky a poskytovatelé úvěru ji musí povinně uvádět.

Pozor si dejte také na omezení předčasného splacení nebo mimořádných splátek. Zejména vysoká sankce za předčasné splacení bývá oblíbeným ustanovením smluv. Takové půjčky se pak nezbavíte ani v případě, že pro to získáte dostatečné prostředky, případně se vám to extrémně nevyplatí. Stejně tak pozdní splacení, byť jen jedné splátky, se vám může prodražit, přičemž výše sankcí může lehce překročit i původně půjčenou částku.

Pokud tedy skutečně peníze potřebujete, věnujte dostatek času prostudování jednotlivých nabídek a výběru poskytovatele. V prvé řadě se však zamyslete nad tím, jestli budete půjčku schopni splácet a jestli nepomůže jen oddálit nevyhnutelné. Pokud už půjčku, nebo dokonce více půjček, máte, pokuste se je nejprve doplatit, než si vezmete další, i kdyby to mělo být za cenu „chudých“ Vánoc. Bezstarostné svátky za pád do dluhové pasti skutečně nestojí.

Mgr. Zuzana Zádrapová

*Článek v prosinci 2019 v tištěné příloze Deníku Ostravský týdeník

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



NADAČNÍ FOND PARAGRAF

Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



Informační web www.nfparagraf.cz

Hlavní témata činnosti: Právo do škol

Pomoc dětem

Pomoc obětem trestných činů

Bezpečnější Ostrava



Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100