V minulém článku jsme se zaobírali problematikou sousedských práv v obecné rovině.

V rámci tohoto a příštího vydání se budeme zabývat konkrétními praktickými problémy, se kterými se právní praxe potýká velmi často.

Soudy mnohdy rozhodují o sporech týkajících se vypouštění splašků, stínění sousedovou stavbou, zápachů ze žumpy, nadměrného hluku z dopravy či restauračního zařízení, neustálého přelétávání míčů z dětského hřiště, obtěžování různými zvířaty, či spory ohledně hranice pozemků. Z důvodu omezeného rozsahu se budeme zabývat pouze některými typickými sousedskými spory.

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde

Začneme spíše akademickým problémem ohledně vlastnictví stromů a plodů z nich vzešlých. Občanský zákoník stanovuje, že strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Pokud však kmen vyrůstá na hranici dvou a více pozemků, lhostejno, jakým rozsahem, je strom společný (obdobně jako v případě spoluvlastnictví). Plody sdílí stejný právní osud jako vlastní strom. To však neplatí, dojde-li k situaci, kdy ze stromu na sousední pozemek spadne plod (např. ořech). V takovém případě se vlastníkem plodu stává vlastník pozemku, na který plod spadl. Za účelem očesání plodů, které je možné toliko ze sousedního pozemku, je této osobě nutné umožnit přístup. Vlastnické právo neztrácí ten vlastník, jehož větve stromu přesahují na sousedův pozemek. Vlastníku sousedního pozemku však mohou vznikat různé obtíže tím, že na jeho pozemek přerůstají větve (převisy). Řešení tohoto problému nabízí přímo občanský zákoník. Ten, kdo chce převis stromu či keře odstranit, musí nejprve vlastníka sousedního pozemku požádat, aby tak učinil sám. Teprve když mu tento soused nevyhoví, může soused převis odstranit sám. Podmínkou však je, že tak musí učinit ve vhodném období a šetrným způsobem. Pro předcházení sporů lze doporučit výzvu v písemné formě. Ke kácení stromů lze dále dodat, že je potřeba povolení příslušného úřadu ochrany přírody. Bez povolení lze kácet stromy rostoucí mimo les, je-li jejich obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm.

Velmi časté jsou spory ohledně stavebních úprav, které bezprostředně souvisí se sousedovým pozemkem, zvláště pak tehdy, dochází-li k stavebním úpravám na domě, který je spojen nosnou konstrukcí se sousedním domem. V těchto situacích doporučujeme mezi sousedy uzavřít písemnou dohodu, jež bude řešit případné problémy, které jsou s rekonstrukcí či stavbou sousedního domu spojeny. Předmětem dohody by měla být ideálně povinnost rekonstruujícího souseda provést řádný pasport sousedního domu, a to z důvodu prevence možných pozdějších sporů ohledně stavu tohoto domu před a po rekonstrukci. Od věci není ani vyžádání kopie pojistné smlouvy, nebo alespoň tzv. pojistky, která snižuje riziko s případným hrazením pozdějších škod, jež vzniknou na sousedním domě. Nebývá výjimkou, že stavebník na základě dohody poskytuje sousedovi projektovou dokumentaci k rekonstrukci domu, a to za účelem vyšší informovanosti o rozsahu a účelu rekonstrukce. Bude-li při rekonstrukci či stavbě domu zapotřebí vstoupit na sousedův pozemek, a nebude-li účelu možné dosáhnout jinak, je vlastník sousedního pozemku tomuto požadavku povinen vyhovět, a to na nezbytně nutnou dobu. Stavebník pak musí uhradit škodu, která v souvislosti se vstupem a užíváním sousedního pozemku vznikne (např. při bouracích pracích). Je-li potřeba sousední pozemek užít pro rekonstrukci, bourací práce či opravy, má soused právo na náhradu za takovéto užívání.

Tento v pořadí druhý článek o sousedských právech lze uzavřít tím, že doporučujeme sporům předcházet, a to předchozími písemnými dohodami či výzvami k odstranění závadného stavu. Vždy je potřeba vést všechny kroky k tomu, aby bylo dosaženo vzájemné dohody. V opačném případě dochází k velké frustraci z často dlouho trvajících soudních sporů, které jsou povětšinou velmi nákladné.

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



NADAČNÍ FOND PARAGRAF

Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



Informační web www.nfparagraf.cz

Hlavní témata činnosti: Právo do škol

Pomoc dětem

Pomoc obětem trestných činů

Bezpečnější Ostrava



Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100