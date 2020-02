V minulém článku jsme se zabývali několika problémy, které jsou četné v rámci tzv. sousedských sporů.

Předmětem posledního článku o sousedských právech bude problematika nezbytného přístupu na sousední pozemek a povinnosti souseda oplotit pozemek.

Existuje mnoho případů, kdy se vlastník pozemku nemůže dostat na svůj pozemek, aniž by užil k přístupu pozemek jiný, sousedův. Pokud skutečně přístup k vlastnímu pozemku nelze zajistit jinak, má za náhradu soused povinnost přístup vlastníku pozemku umožnit. Děje se tak skrze vzájemné dohody, na jejímž základě vznikne užívací právo (výpůjčka, nájem či služebnost) k přechodu či přejezdu sousedního pozemku na pozemek vlastní. Pokud soused nesouhlasí s umožněním přístupu, může se dotčený vlastník obrátit na soud, aby mu užívací právo zřídil rozhodnutím. Soud však nepovolí tzv. nezbytnou cestu, má-li vlastník pozemku v úmyslu si pouze zpohodlnit (zkrátit) cestu skrze sousední pozemek. Přístup musí být zajištěn k veřejné cestě (typicky k místní či účelové komunikaci nebo přímo k silnici). Pro samotný rozsah užívacího práva k sousednímu pozemku je rozhodná hospodářská potřeba užívání vlastního pozemku. Náhradu za užívání sousedního pozemku určuje zpravidla znalec. Jelikož je zřízení tzv. nezbytné cesty poměrně významný zásah do vlastnického práva souseda, je přiznání náhrady soudem povinností, ledaže se soused práva na náhradu vzdá. Je-li k přístupu na vlastní pozemek možné použít více pozemků, určí se pouze trasa, která představuje nejmenší zatížení se zřetelem ke všem okolnostem.

Další časté spory souvisí s oplocením pozemků. Máme za to, že není potřeba zaobírat se účelem oplocení. Ten je zjevný z povahy věci. Občanský zákoník nestanoví explicitně povinnost oplotit pozemek. Tato povinnost může vyplývat z územního plánu či závazných funkčních a prostorových regulací. Na návrh souseda a po zjištění stanoviska příslušného stavebního úřadu může soud uložit vlastníkovi pozemku povinnost pozemek oplotit, a to za předpokladu, že je to potřebné k zajištění nerušeného výkonu sousedova vlastnického práva a nebrání-li to účelnému užívání dalších pozemků. Oplocení je možné žádat jak v rozsahu celého pozemku, tak i jen na část jeho hranice. Samotná povinnost oplocení nemusí spočívat pouze ve zřízení zcela nového oplocení, nýbrž i k opravě či obnově stávajícího oplocení, které neplní svůj účel.

Na závěr tohoto článku lze uvést několik informací ohledně potřebnosti posouzení stavebním úřadem, jde-li o oplocení. Obecně lze opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m, nehraničí-li s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, realizovat bez posouzení stavebním úřadem. Pokud je oplocení vyšší než 2 m nebo má hraničit s veřejným prostranstvím či veřejně přístupnou pozemní komunikací, je potřeba vyžádat si posouzení stavebním úřadem z hlediska jejich umístění. V těchto případech postačí zpravidla vydání územního souhlasu.

V případě řešení sousedského sporu je potřeba vést všechny kroky k tomu, aby bylo dosaženo vzájemné dohody. V opačném případě dochází k velké frustraci z často dlouho trvajících soudních sporů, které jsou povětšinou velmi nákladné.

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



