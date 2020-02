Dnes se budeme věnovat problematice sousedských vztahů. Dané téma se dotýká každého z nás. Jen stěží si lze představit člověka, který nemá svého souseda, nebo ho má příliš daleko na to, aby se s ním mohl hádat. Přičemž velmi často bývají předmětem sporů pouhé banality.

Je třeba si uvědomit, že vlastnické právo není neomezené. Svoboda jednoho člověka končí tam, kde začíná svoboda druhého. Vlastnické právo je tedy omezeno především právy ostatních vlastníků. Zakazuje se také zneužití vlastnického práva.

Sousedské právo bychom mohli charakterizovat jako soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy sousedních vlastníků. Sousedem se přitom nerozumí jen skutečně bezprostřední soused, nýbrž každý, kdo je výkonem práva jiného dotčen. Dalším důležitým poznatkem je fakt, že subjektem sousedských vztahů nejsou pouze osoby, jimž svědčí vlastnické právo k věci, ale jsou jimi i ti, kteří disponují například právem nájemním či i pachtovním ke konkrétní věci.

V zákonné rovině upravuje sousedská práva občanský zákoník. Účelem této úpravy je nastolení „klidu zbraní“ mezi sousedy a dát právní pravidla, s jejichž pomocí lze konflikt vyřešit. Obecné omezení vlastnického práva zní: „Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby poškozovat nebo poškodit.“.Vlastníku je tedy zakázáno:

a) takové rušení práv jiných osob, které je nad míru přiměřenou poměrům (obtěžování),

b) jakékoli závažné rušení práv jiných osob,

c) činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit.

Z uvedeného je vidět, že zákon používá neurčité pojmy, posouzení dané věci bude tedy vždy do značné míry na úvaze soudce.

Každý je povinen snášet důsledky obyčejného, normálního užívání věci, ochrany se lze dovolat pouze, jde-li o obtěžování nad míru přiměřenosti poměrům. Jelikož jsme každý jiný a někomu nevadí to, co jiný nemůže vystát, musíme obtěžování chápat objektivně z hlediska obvyklých společenských názorů. Například bude-li sousedův pes v noci výt, nepůjde hned o zakázané jednání, ale bude se zkoumat, zda je tímto překročena míra přiměřenosti poměrům.

V případě závažného rušení práva se nezkoumá otázka míry přiměřené poměrům. V těchto případech se jedná zejména o poškozování cizí věci. Například, pokud dochází v důsledku vypouštění vody k podmáčení sousední nemovitosti, jde o vážné rušení práva, proti němuž náleží ochrana bez ohledu na to, zda je voda vypouštěna nad míru přiměřenou poměrům.

Činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit, tj. zákaz zneužití vlastnického práva tzv. šikana, jsou zakázané vždy.

Se sousedskými právy se spojuje i pojem imise. Imisí se zpravidla rozumí pronikání účinků činnosti konané na jedné nemovitosti na nemovitost druhou. Vlastník neužívá cizí pozemek, ale účinek jeho činnosti se projevuje na pozemku jiného vlastníka. Imisemi je odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky.

Ochranu proti imisím představuje negatorní žaloba. Je třeba si uvědomit, že se nelze touto žalobou domáhat, aby žalovanému bylo uloženo něco konat, nýbrž je nutno se domáhat uložení povinnosti zdržet se určitého rušení. Proto se žaloba nazývá negatorní neboli zápůrčí žaloba.

Nicméně občanský zákoník v určitých případech dává výslovné zmocnění k žalobě na konání, příkladem je žaloba na odstranění stromu.

Závěrem dávám doporučení v případě sporu se svým sousedem. V zájmu zachování dobrých vztahů se sousedem se vždy pokuste vyřešit věc v prvé řadě domluvou. Občanský zákoník dokonce v některých případech výslovně stanovuje pokusit se vyřešit věc domluvou. Například soused je nejprve povinen požádat vlastníka, aby odstranil kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, a teprve poté může přistoupit k svépomocnému odstranění, ovšem jen v případě, působí-li mu škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu.

Mgr. Marian Škarka

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



