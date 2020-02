Městská policie neřeší pouze nesprávné parkování a další přestupky. Velkou část práce strážníků tvoří preventivní činnost a pomoc obyvatelům Ostravy.

Otom, co Městská policie Ostrava dělá konkrétně pro seniory, nám řekl její tiskový mluvčí, Ing. Michael Beneš.

Jak tedy městská policie pomáhá právě seniorům?

Vedle své běžné činnosti speciálně ve vztahu k seniorům provádíme také instalaci senior linek, panoramatických kukátek a bezpečnostních řetízků nebo značení kompenzačních pomůcek.

Všechny díly seriálu Pomáháme vám znát právo najdete zde

V neposlední řadě se zaměřujeme na prevenci formou informačních materiálů a besed, které pořádáme po domluvě se zájemci, to jsou například kluby důchodců a podobně.

Jakým tématům se tyto besedy věnují?

Jedna z besed má název Bezpečně doma a na ulici. Ta se zaměřuje nejen na zabezpečení obydlí a majetku, ale také na ochranu před nezvanými návštěvníky, jako jsou podomní prodejci či zloději. Součástí této besedy je také bezpečnost v dopravních prostředcích nebo v nákupních centrech. Dále máme připravenu besedu o bezpečnosti na internetu. Na této besedě se senioři dozvědí, jak se na internetu chovat, tak aby nenaletěli podvodníkům, nevystavili se riziku zneužití svých osobních údajů nebo nepřišli o finanční prostředky. Nabízíme i besedy zaměřené na bezpečnost silničního provozu či mimořádné události, se kterými se mohou senioři setkat. Informace o besedách, včetně kontaktů, jsou uvedeny na našich webových stránkách www.mpostrava.cz.

Můžete přiblížit, co jsou a jak fungují senior linky?

Senior linka se skládá z řídicí jednotky a dvou tlačítek. Řídicí jednotka je trvale umístěna v zásuvce. Jedno z tlačítek nosí senior vždy u sebe, na pásku na ruce nebo jako přívěšek na krku, druhé je umístěno u vstupních dveří do bytu. V případě, že se seniorovi doma něco stane a nemůže si přivolat pomoc, zmáčkne tlačítko, které má u sebe, což se nám ihned zobrazí v systému. My se pak seniorovi snažíme dovolat, a pokud se s ním nepodaří spojit, nejbližší hlídka ihned vyjíždí na místo. Tlačítko u dveří pak slouží k zamezení nezvaným návštěvám. Pokud se do bytu snaží dostat podezřelá osoba, senior zmáčkne tlačítko. V tomto případě neprovádíme zpětná volání, ale okamžitě vyjíždíme na místo. Je třeba zdůraznit, že tato tlačítka jsou plně funkční pouze ve vnitřních prostorách bytů či domů.

Je pro získání senior linky třeba splnit nějaké podmínky?

Jednou ze základních podmínek pro získání senior linky je dosažení minimálního věku 60 let. Projekt je určen seniorům, osobám se zdravotním či sociálním handicapem a osobám osaměle žijícím na území města Ostravy. Za provoz senior linky se platí pouze 200 korun ročně, což představuje náklady na SIM-kartu, která je v zařízení vložena a umožňuje jeho funkčnost, jinak je služba bezplatná.

Jak je tomu v případě řetízků a kukátek?

Obě tyto služby jsou zdarma a pro jejich získání je opět dána podmínka minimálního věku 60 let žadatele. Díky panoramatickému kukátku senior za dveře vidí do všech stran jako běžným okem, a může si tak udělat lepší představu o tom, kdo je na druhé straně. Řetízek je pak bezpečnostní pojistkou pro případ, že se někdo pokusí skutečně dostat do bytu. Tyto pomůcky mohou výrazně zvýšit bezpečnost seniorů a měl by je mít na dveřích každý.

K čemu slouží značení kompenzačních pomůcek?

Kompenzační pomůcky, tedy invalidní vozíky, chodítka a další, se značí podobně jako jízdní kola tzv. syntetickou DNA. Toto označení není vidět běžným okem. Na viditelná místa pomůcek jsou dále nalepeny nálepky informující o naznačení předmětu, které slouží jako primární prevence odcizení. Každá značicí sada je unikátní a odcizené předměty jsou vedeny v národní databázi, což v případě krádeže nebo ztráty umožňuje identifikaci a rychlé navrácení kompenzační pomůcky majiteli.

Jaké problémy seniorů nejčastěji řešíte?

Ve vztahu k seniorům se zaměřujeme zejména na osvětu, zvyšování informovanosti, která je podle mého názoru zásadní. Snažíme se jim sdělit, jaké jsou aktuální nešvary, protože podvodníci neustále vymýšlejí nové a nové postupy. Problémy jsou například s podomními prodejci, ačkoliv podomní prodej je na území města Ostravy zakázán. Stále se objevují také tzv. falešní vnuci. V místech s větší koncentrací osob, jako jsou nákupní centra nebo prostředky městské hromadné dopravy, je zvýšené riziko krádeží. Je proto velmi důležité, aby senioři věděli, jak se v jednotlivých situacích zachovat a jak jim co nejlépe předejít.

Mgr. Zuzana Zádrapová

VÍTE O TOM?

Právní pomoc můžete mít na základě rozhodnutí soudu zdarma

Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že oběti trestných činů se neorientují v tom, jaká práva jsou jim v trestním řízení ze zákona dána a na jaké odškodnění mají nárok, a to ačkoliv jsou orgány činnými v trestním řízení řádně poučovány.

Mnoho lidí je přesvědčeno, že si advokáta nemohou dovolit, a neví, že na základě rozhodnutí soudu mohou mít právní služby zdarma.

Bohužel tato tristní situace nahrává tzv. šmejdům neboli subjektům, které samy páchají trestnou činnost tím, že nemají ze zákona oprávnění poskytovat obětem trestných činů právní služby a právní informace, a na úkor obětí se nezákonně a ve značné míře obohacují.

Tyto subjekty často oběti připraví o značnou část jejich nároků, které jsou jim pojišťovnami nebo přímo pachatelem uhrazeny.

Tyto subjekty se často samy označují za tzv. centra odškodnění a podobně, a stojí za nimi jen vypočítaví a práva neznalí laici, jejichž cílem není poskytnout obětem pomoc, ale jen se na úkor obětí, i přes jejich tíživou životní situaci, obohatit.

Mgr. Petr Kausta, advokát

K TÉMATU

Oběti trestného činu se mohou obracet pro pomoc zejména k advokátům, k Probační a mediační službě nebo k některému ze subjektů zapsaných v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.



NADAČNÍ FOND PARAGRAF

Zakladatelem nadačního fondu je Petr Kausta, advokát se sídlem v Ostravě s více než dvacetiletou praxí. Spolu s ním se na činnosti podílejí i další advokáti, koncipienti, právníci, IT pracovníci, grafici a další. Do činnosti nadačního fondu budou zapojeni i externí spolupracovníci, a to zejména zástupci ostatních právních profesí, zejména soudci a státní zástupci, ale též soudní znalci, policisté, lékaři, psychologové a další.



Informační web www.nfparagraf.cz

Hlavní témata činnosti: Právo do škol

Pomoc dětem

Pomoc obětem trestných činů

Bezpečnější Ostrava



Nadační fond Paragraf, transparentní účet: 115-7550580267/100