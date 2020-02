V prvním dílu našeho seriálu o činnosti Městské policie Ostrava jsme se s jejím mluvčím, Ing. Michaelem Benešem (na snímku), bavili o tom, jak Městská policie Ostrava pomáhá seniorům.

Nejen senioři ale mohou využít a každý den využívají pomoci městských strážníků.

Jaké problémy městská policie řeší nejčastěji?

Strážníci městské policie v rámci své činnosti přispívají k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží také na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek, jako je například konzumace alkoholu na místech, kde je to zakázáno.

Podílí se také na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích i na prevenci kriminality v obci. V neposlední řadě provádí dohled i nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obcích.

Kdy by měl člověk volat městskou policii?

Na tísňovou linku 156, která patří městské policii, by lidé měli volat primárně v případech, kdy je ohrožen život a zdraví osob. Také v případech, kdy je aktuálně pácháno protiprávní jednání vyžadující okamžitý zákrok nebo úkon ze strany strážníků. V případě, kdy si člověk v danou chvíli na číslo 156 nevzpomene, lze volat také na jinou tísňovou linku, operátoři následně informace předají správnému příjemci. Zásadní při hovoru je, aby se člověk představil, řekl, kde se nachází, a popsal danou situaci, která nastala. I pokud se člověk splete a zavolá místo policie hasiče, i oni hovor přepojí na správnou složku bezpečnostního systému.

Na vašem webu existuje také možnost najít si strážníka ve své ulici, jak to funguje?

Ostrava a její městské obvody jsou rozděleny na jednotlivé okrsky. Každý okrsek má určeného strážníka-okrskáře. Ten po osobním rozhovoru s obyvateli řeší problémy v úzké spolupráci se zaměstnanci městského obvodu, školskými či zdravotnickými zařízeními, s představiteli firem a právnickými osobami, a v neposlední řadě také s Policií České republiky.

Na svého strážníka si tedy mohu najít kontakt a v případě problému mu zavolat?

Svého strážníka i kontakt na něj si v kolonce „okrskáři“ mohou občané vyhledat na našich webových stránkách www.mpostrava.cz. Pokud se nejedná o zcela akutní problém, určitě je možné strážníka prostřednictvím vzkazu na webu kontaktovat a domluvit se na schůzce nebo rovnou na řešení daného problému. Je třeba upozornit, že prostřednictvím vzkazu pro okrskáře nelze podat oznámení o aktuálně páchaném protiprávním jednání, které vyžaduje okamžitý zákrok nebo úkon ze strany strážníků. Za tímto účelem je vždy třeba využít tísňovou linku 156 nebo telefonní číslo příslušného pracoviště.

Využívají lidé této možnosti? Vědí o ní vůbec?

Snahou městské policie je, aby každý občan města znal „svého strážníka“ a s důvěrou se na něj obracel. Lidé si tuto možnost pochvalují. Ne každý má pracoviště městské policie přímo u domu a například starší lidé často ze zdravotních důvodů nemohou daleko cestovat. Toto je tak pro ně další ze způsobů, jak se se strážníkem zkontaktovat a prodiskutovat svůj problém. Vzhledem k tomu, že strážníci v okrscích působí a pravidelně se v nich pohybují, řada obyvatel je už osobně zná a ví, že se na ně mohou obrátit.

V případě, že občané potřebují pomoc, zároveň mohou oslovit jakéhokoliv strážníka. Vzhledem k tomu, že se hlídky pohybují většinu času v terénu, jsou občanům stále nablízku, a mohou tak řešit vzniklé situace přímo na ulici.

Jakým dalším činnostem se, kromě výše zmíněných, strážníci ještě věnují?

Jedním z hlavních bodů činnosti Městské policie Ostrava je prevence, kterou se dá mnohému předejít a je účelnější a ekonomičtější než pozdní náprava mnohdy již neodstranitelných škod na majetku či zdraví osob. V souvislosti s tím preferujeme především pěší výkon služby, zaměřený na přímý kontakt s občany.

Pro občany zajišťujeme například také značení jízdních kol syntetickou DNA, učíme děti na dětském dopravním hřišti. V rámci informovanosti občanů máme také na území města informační tabule, kam umísťujeme aktuální informace nejen z činnosti Městské policie Ostrava, ale i informace týkající se prevence kriminality, pořádáme kurzy sebeobrany pro ženy a dívky, o které je obrovský zájem a které vedou naši zkušení lektoři.

Mgr. Zuzana Zádrapová

